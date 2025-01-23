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    圖輯》粉紅浪漫來襲！陽明山平菁街櫻花盛開7成

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    2025/01/23 16:43

    〔記者鹿俊為／台北報導〕台北市平等里平菁街42巷櫻花近日盛開7成，適逢春節假期將至，預期會吸引大批民眾上山賞花。

    平菁街42巷素有北台灣最美櫻花巷、最浪漫櫻花步道之稱，目前花況約7成左右，粉色的櫻花從巷弄民宅的圍牆向外延伸，遊客除了可從平菁街42巷進入，另可由鵝尾山步道拾級而上，沿途除可欣賞到櫻花盛開美景，還可以展望梯田景觀。

    轄區士林分局日前公布交通管制措施，呼籲民眾多利用大眾運輸交通工具前往。本次花季期間自1月18日至2月2日止，警方於平菁街42巷前管制車輛進入，除協調公共運輸處調度中型巴士接送賞花遊客外，將視車流狀況於至善路3段71巷口、平菁街29號及平等駐在所前實施彈性機動交通管制，並針對周邊違規停車情形，增派員警加強取締，以疏導至善路、平菁街等必經道路車潮。

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

    台北市平等里平菁街42巷櫻花盛開，準備迎接春節賞花人潮。（記者鹿俊為攝）

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