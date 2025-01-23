南投杉林溪鬱金香綻放 歐洲高麗菜「葉牡丹」超搶眼

南投杉林溪園區春節適逢鬱金香花季，鮮豔花朵形成花海相當壯觀。（杉林溪園區提供）

2025/01/23 16:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投杉林溪園區春節適逢鬱金香花季，園內13萬株各色鮮豔花海相當壯觀，並有從歐洲改良而來的觀賞用高麗菜，葉片繁茂猶如盛大牡丹，名為「葉牡丹」，園區紫、黃、粉色葉牡丹大面積栽種相當搶眼，春節除可欣賞盛開鬱金香，還能看見新奇「高麗菜」，連假適合前來走春賞花。

杉林溪園區表示，「葉牡丹」係改良歐洲高麗菜而來，由於生長不會結球包覆起來，葉片則呈開放型態，一片片展開猶如牡丹，才命名為「葉牡丹」，品種則有圓葉系、皺葉系等，顏色包括紫色、粉紅、淡黃色等，由於冬天不怕低溫，在海拔1600公尺的杉林溪特別適合生長，預計葉茂姿態可持續到2月底，3月才會開花。

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另外，園區今年也引進超過13萬株鬱金香，目前包含黃、粉、紅、紫等各色鮮豔花朵都已盛開，此次為營造盛大花況，也以溫控方式調節花期，讓各式鬱金香可集中在春節時盛開，堪稱是歷年最壯觀盛大的鬱金香花季。

杉林溪園區改良歐洲觀賞用高麗菜，葉片繁茂猶如牡丹。（杉林溪園區提供）

南投杉林溪園區春節適逢鬱金香花季，各色鮮豔花朵盛開相當美麗。（杉林溪園區提供）

南投杉林溪園區大面積栽種「葉牡丹」，因葉片繁茂猶如牡丹而得名。（杉林溪園區提供）

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