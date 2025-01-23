合歡山區道路結冰 今晚6時起預性封閉

合歡山區道路結冰，公路局今晚6時起預警性封閉。（圖由公路局東工分局提供）

2025/01/23 16:24

〔記者游太郎／花蓮報導〕公路局東區養護工程分局今天表示，依據氣象情資研判，台14甲線合歡山路段受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，3000公尺以上高山路段因水氣豐沛，路面有結冰機率及路側局部殘冰（雪）不易消融情況，今晚6時起預警性封閉翠峰至大禹嶺路段，明天早上7時視天候狀況再開放通行。

公路局東工分局指出，為維護合歡山區用路安全，今天晚間6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段，並視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線中橫公路，明天上午7時視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

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東工分局表示，合歡山區連日來氣候變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，另依114年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

東工分局呼籲，春節期間花蓮地區用路人如規劃行駛中橫公路、台14甲線，因合歡山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，行前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，並規劃旅行備案才能及時因應，最新路況可利用公路局省道即時路況系統或手機下載「幸福公路APP」查詢。

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