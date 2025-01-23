全國去年「獵龍」8萬2595隻 綠鬣蜥獵人今年首季訓練逾1100名

去年全國共移除8萬2595隻綠鬣蜥。（資料照）

2025/01/23 16:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕外來入侵種綠鬣蜥肆虐中南部，農業部去年底成立綠鬣蜥防治應變小組，林業保育署也開放獲證民眾獵捕，今天（23日）舉行首次跨部會工作會議。農業部說，去年全國共移除8萬2595隻，今年第一季度預計組14個移除隊、訓練逾1100名民眾投入移除。

農業部初估全台綠鬣蜥達20萬隻，過去捕獵工作多由各地方政府各自執行，綠鬣蜥常出沒的河川地等縣市交界地防治不易，農業部去年底成立防治應變小組，比照過去防治非洲豬瘟與短時間壓制埃及聖䴉經驗，整合農業部內資源打擊綠鬣蜥族群增長。

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應變小組今天首次舉行跨部會工作會議，農業部、國防部、內政部、教育部、環境部等共同討論防制策略。農業部說，全國去年共移除8萬2595隻綠鬣蜥，今年1月迄今則以獵捕949隻，林業保育署第一季組成4隊原住民獵人團隊，針對河川流域等不易捕捉區域，配合地方政府10組專業委託團隊分區進行野外綠鬣蜥移除，地方政府也正增加民眾訓練場次，預計完成培訓超過1100位民眾共同參與移除工作，所有移除成果已製作數位儀表板公布於林保署網站。

林保署說明，應變小組今天討論綠鬣蜥在屏東、高雄、台南及嘉義等地主要分布區，尤其對於出現在軍營等禁制地區的綠鬣蜥族群，國防部將協助再次盤點營區內綠鬣蜥分布狀況，與地方合作進行管制區域移除工作；教育部則將加強校園推廣宣導，提醒師生若發現綠鬣蜥主動通報地方政府移除團隊；內政部將針對包含墾丁、壽山等國家公園範圍啟動綠鬣蜥移除規劃，並納入導覽志工教育訓練，加強對遊客的解說。

農業部說，綠鬣蜥通報方面，已於農作物天然災害即時回報系統，增設綠鬣蜥通報回傳功能，提供相關部會及農業相關單位通報綠鬣蜥點位，後續也會增設捕捉專區提供中央與地方捕捉移除團隊及完訓移除民眾使用，只要將捕捉到的綠鬣蜥拍照回傳點位，記錄吻肛長及性別等資訊，生多所即可依該系統通報及捕捉回傳的資訊，以科學化分析綠鬣蜥分布區域及豐度變化。

林保署說，綠鬣蜥防治應變已建立完善分工，通報與捕捉工作已全面啟動。未來將持續優化監測與移除工作間橫向聯繫，滾動調整移除區域。

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