0121地震建物損壞 台南玉井、楠西已貼出逾460張紅、黃單

台南楠西與玉井區已針對地震受損房屋合計貼出超過130張紅單，且仍持續進行評估中。（記者劉婉君攝）

2025/01/23 15:53

〔記者劉婉君／台南報導〕「0121地震」造成台南玉井、楠西區建築物受損嚴重，目前楠西區申請房屋損壞評估已有1482件、玉井區734件，貼出紅單共約130張、黃單共約330張，仍陸續申報中。

為了加速震後危險建築物評估的速度，除了台南市土木技師公會總動員，高雄市等外縣市技師也支援，玉井區公所表示，截至昨晚已收到734件評估申請，經公會評估後，已貼出38張紅單及81張黃單，持續進行評估中。

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楠西區則有將近1500件申請，目前已貼出紅單逾90張、黃單約250張，還有約半數需評估。

玉井區長顏振羽提醒，紅單表示建築物為危樓，禁止進入，黃單則表示雖無立即危險，但房屋毀損部分無法正常使用，仍需進行補強，公所均已全數列管，呼籲民眾應委請專業技師進行評估，根據建議方式進行修復。

而玉井文化大廈因梁柱毀損嚴重，住戶已全數撤離。目前大樓以支柱支撐結構，基於安全考量，全面封鎖禁止進入，警方已加強巡邏，以維護住戶財產安全。

顏振羽說，自來水公司每日於玉井區圖書館前提供全日自來水車服務，竹圍里也設置2座臨時性水塔，1座置於竹圍活動中心前，1座設置於武成街32號前。待自來水公司完成灌裝後，居民即可使用此水源，主要供清潔及洗滌用途，須注意，若要飲用，必需將水煮沸後才可安全食用。

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