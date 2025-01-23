虎尾高鐵田徑場工程進度達6成 廠商捐300萬助體育人才培育

虎尾高鐵運動園區承包商新科營造、佳群機電今天捐贈虎尾國中、中正國小全套田徑設備及3年共計300萬的扶植金，培育體育人才，虎尾國中舞蹈社成員與全國運動會吉祥物雲寶弟、雲寶妹一起表演舞蹈。（記者黃淑莉攝）

2025/01/23 16:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025年全國運動會主場館「虎尾高鐵運動園區」開工1年多，各界關切進度，雲林縣交通工務局長汪令堯指出，目前進度達6成，超前約7%可以如期完工。承包廠商新科營造、佳群機電今（23）日共同捐贈全套田徑設備及3年300萬元的扶植金給虎尾國中、中正國小田徑隊，協助地方培育體育人才。

虎尾高鐵運動園區興建工程內容有，田徑場、暖身場、地下及平面停車場、景觀工程、籃球場等，總經費約19.5億元，2023年11月開工，預計2025年7月完工，將做為今年10月18日至23日在雲林舉辦的全國運動會主場館。

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汪令堯表示，截至昨天工程進度約6成，比預定超前7%，完工後田徑場及暖身場是符合國際認證，總計有994個汽車停車格、566機車停車格。

新科營造總經理姜偉國指出，開工至今除颱風天無法施工，幾天每天都有數百人在工地，每次站在工地內都會幻想將來運動員在場內競賽畫面，也想做了田徑場工程還有什麼地方可以加強，因此贊助鄰近學校田徑隊選手，選擇虎尾國中及中正國小是考量體育人才三級培訓銜接，也希望拋磚引玉有更多人加入，為雲林及台灣培育更多優秀人才。

縣府教育處長邱孝文指出，今年全國運動會在雲林共有35項競賽種類，選手預計有1萬多人，相關籌備工作都已上軌道如期如質進行中，虎尾高鐵田徑場是全國運動會開幕及項事主要場館，目前進度超前，希望能夠提早完工，讓賽事更加完善。

邱孝文也感謝2家承包商捐贈虎尾國中、中正國小田徑隊設備及扶植金，讓孩子有更好的訓練設備繼續向前邁進。

雲林縣長張麗善表示，高鐵運動園區是世界級標準田徑場，相信能讓選手發揮出最佳的實力，完美展現訓練成果，未來將成為培育田徑人才的基地，及舉辦國內外田徑賽事的場地。

虎尾高鐵運動園區承包商新科營造、佳群機電今天捐贈虎尾國中、中正國小全套田徑設備及3年共計300萬的扶植金，培育體育人才。（記者黃淑莉攝）

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