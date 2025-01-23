-4.5度全台最冷！玉山降雪急凍

玉山受低溫與水氣影響出現降雪，低溫甚至探至零下4.5度全台最冷，高山區一片冰天雪地，景象「凍」人。（玉山氣象站提供）

2025/01/23 15:44

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區受低溫與水氣影響，今低溫下探至零下4.5度全台最冷，昨（22日）夜間也出現降雪，積雪2公分，高山區一片冰天雪地，景象「凍」人，另在主峰線排雲山莊，也有零星降雪，積雪0.5公分。

玉山氣象站表示，玉山園區受水氣與高山低溫影響，昨夜出現降雪，今站內氣象人員發現地面出現皚皚白雪，植被也結出厚厚霧淞，主峰與周邊高山更是白了頭，一片冰封景象，景致「凍」人。

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玉管處也說，除了主峰下雪，海拔3402公尺的排雲山莊也有短暫下雪，積雪約0.5公分，由於山莊往主峰的步道都有積雪，加上山區氣溫極低，積雪暫時不會消融，以致背陽面路段仍會積冰濕滑，提醒山友務必備妥冰爪、冰斧、頭盔等「雪地三寶」，並做好風險評估，切勿貿然登頂，維護自身安全。

玉山受低溫與水氣影響出現降雪，低溫甚至探至零下4.5度全台最冷，高山區一片冰天雪地，景象「凍」人。（玉山氣象站提供）

玉山受低溫與水氣影響出現降雪，地面可見皚皚白雪與厚厚霧淞。（玉山氣象站提供）

玉山受低溫與水氣影響出現降雪，地面可見皚皚白雪與厚厚霧淞。（玉山氣象站提供）

玉山受低溫與水氣影響出現降雪，地面可見皚皚白雪與厚厚霧淞。（玉山氣象站提供）

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