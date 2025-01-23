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    台中捷運走春、祈福地圖上線了 春節拜拜出遊按圖索驥超便捷

    中捷公司推走春地圖。（台中捷運公司提供）

    中捷公司推走春地圖。（台中捷運公司提供）

    2025/01/23 17:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕春節搭捷運走春、祈福很方便！台中捷運公司說，綠線沿線更有多處歷史悠久的宮廟與豐富的觀光景點，是出遊走春首選，特別推出電子檔祈福地圖、走春地圖，帶旅客求好運、吃美食、踏青健行，即日起在各捷運站詢問處、台中捷運官網、APP及臉書粉絲專頁都可查詢相關資訊。

    中捷公司總經理朱來順說，台中捷運沿線串聯傳統與現代，中捷公司彙整特色景點，準備了「台中捷運祈福地圖」、「台中捷運走春地圖」，為春節出遊提供豐富的選擇，不論是祈福參拜，還是探索城市魅力，最好的指南。

    中捷公司指出，循著祈福地圖，民眾可以前往南興宮、松竹寺、廣天宮、水安宮、萬和宮與台中文昌公廟等知名廟宇參拜，除了祈福開運，還能欣賞傳統建築之美與體驗宗教文化。

    此外，喜歡美食、購物的民眾1月25、26日及1月31日到2月2日可到捷運松竹站，居市森駅與小蝸牛市集聯手打造的特色市集，每天中午12點到下午5點在松竹站1樓戶外廣場熱鬧開市。

    另外，鄰近市政府站的新光三越、大遠百提供豐富的消費選擇，水安宮站周邊的公益商圈與勤美商圈也有眾多餐廳與店家。

    藝術愛好者則不能錯過台中國家歌劇院、國立台灣美術館，若對歷史充滿興趣，北屯新村的台中市眷村文物館、歷史建築一德洋樓均值得造訪，若想踏青，文心森林公園、舊社公園、中央公園都適合全家大小出遊，想進一步消耗熱量者，台中著名的健行路線大坑登山步道是最佳選擇。

    中捷公司說，台中捷運祈福地圖、走春地圖詳細資訊可於車站詢問處、台中捷運官網、APP或台中捷運FB官方粉絲查詢，各景點春節營運時間請依官方公告為主。

    中捷公司推祈福地圖。（台中捷運公司提供）

    中捷公司推祈福地圖。（台中捷運公司提供）

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