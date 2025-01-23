台北市訂定全國第一本「道路設計手冊」 拚20年全面改善

台北市政府23日發表首版《台北市道路設計手冊》，左起為工務局長黃一平、副市長張溫德、交通局長謝銘鴻、市議員趙怡翔。（記者林承鴻攝）

2025/01/23 16:27

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市道路設計過去缺乏統一規範，部分路段長期缺乏人行道，台北市政府擷取各主管法規重點，訂定全國首本「道路設計手冊」，未來任何新闢、重新鋪設的道路，或是標線改造、路側停車調整等更改變動，都要符合手冊設計規範。市政府也應訂出為期20年的改善時程，按年編列預算執行規劃，完成台北市道路全面更新。

「台北市道路設計手冊」明訂道路配置規劃流程，依道路分類及寬度確認車道配置，預留人行道寬度，再規劃路側停車、自行車專用道等其餘道路設施，未使用的道路空間則回歸人行道使用。

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台北市交通管制工程處交通規劃科科長李薇婷指出，手冊規範25公尺以上道路應設置庇護島，建議可採用寬1.8公尺、長3公尺或與行人穿越道寬度相同為佳；淨寬達1.5公尺以上人行道視必要加裝護欄，尤其標線型人行道要優先檢討裝置護欄，做出實體區隔，路口外推、停車彎等設施也納入標準配備。

此外，機車退出騎樓、人行道以及行人友善區等規範也都納入設計元素，近2年，市府在大安區和平東路與新生南路口、士林區忠誠路與士東路口、大安區忠孝東路與新生南路口的路口改善範例和實景圖也都放在手冊裡，希望能傳承經驗。

台北市副市長張溫德說，交通法規也許很艱澀，民眾對執法可能有理解落差，透過手冊輔佐，用淺顯易懂的圖示、文字，讓民眾清楚理解設計理念與實際規範，要讓所有用路人，包含人跟車都有自己的路權，能夠行的安全。

台北市議員趙怡翔指出，手冊的出現確實是交通改革的里程碑，不分府會、不分政治是大家的共同努力，期待市府致力貫徹手冊的內容，以高標準的方式，限時、限期完成台北市道路更新。

交通局長謝銘鴻說，去年為台北市交通安全年，市府跨局處針對提升行人安全嘗試很多做法，結果行人死傷較前年降低8.74％，較前3年降低12％。會持續執行各路段優化改造，今年會在網路上以圖文並茂方式宣傳手冊內容。

工務局長黃一平說，工務局是道路工程執行單位，台北市有比較多舊社區街廓、機車也多，道路設計規範如何標準化，跟地方溝通有一致性，手冊具體呈現各式圖例和影像，讓民眾都能聚焦考慮交通安全，在工程執行面上很感謝有這本手冊，後續會透過不同地區施工過程回饋，密切與交通局通力合作。

「台北市道路設計手冊」擷取內政部國土署及交通部主管法規「行人交通安全設施條例」及「市區道路及附屬工程設計規範」、「市區道路及附屬工程設計標準」及「道路交通標誌標線號誌設置規則」等法規修訂與規範重點，根據台北市區道路特性需求訂定。

30公尺以上主要道路3D示意圖。（取自台北市道路設計手冊）

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