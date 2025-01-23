新竹市國中總量管制學校增為5所 建功高中國中部首度列入

新竹市114學年國中總量管制學校增為5所，建功高中國中部首度列入。（記者洪美秀攝）

2025/01/23 16:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府教育處今天公布市轄114學年度國中小學總量管制學校，從5所增到7所，其中，國中總量管制學校新增建功高中國中部，光武國中及培英國中和竹光國中和三民國中仍維持總量管制，但都增1到2班；國小部分則維持三民及關埔實施總量管制。提醒家長，總量管制學校新生登記日為3月15日，線上報到日3月31日到4月5日，實體報到日4月7日及8日。

教育處說，因應114學年度學生人數增加，市府規劃總量限制學校增班計畫，其中，光武國中新增2班（畢業16班，新增2班），竹光國中新增1班（畢業12班，新增1班），三民國中新增1班（畢業25班，新增1班），共新增4班。另因高中入學人數大幅增加，建功高中（高中部）再增加錄取2班，而國中部則首度列入總量管制，招生班級數為12班。

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建功高中校長林國松說，新竹市快速發展，學區內學生人數逐年增加，學校近年已多次調整教室空間以因應需求，截到114學年度，校舍空間已達飽和，無法再負荷更多學生。為維護在學生的學習權益，學校每年都向市府申請總量限制，今年終於列入總量管制，可讓學校空間緊湊情況獲得紓緩。

建功高中家長會長蔡吳鑫指出，學校面臨入學人數增加及教室空間不足的雙重壓力，家長們擔憂這將影響教師課程發展及學生學習品質。透過總量限制政策，保障目前在校學生的受教空間，確保即將入學的新生的教學品質。

教育處說，市府將持續落實居住事實查核，防範不符規定的跨區入學，確保學區內學生的權益，同時會持續推動關埔安心通學專車，保障學生的通學安全。114學年度總量限制學校新生登記日為3月15日，線上報到日3月31日到4月5日，實體報到日則為4月7日及8日，請新生家長務必留意相關期程。

新竹市114學年新增國中總量管制學校到5所，其中有3所總量管制學校都有增1-2班，以符合學校就學需求。（新竹市政府提供）

新竹市114學年新增國中總量管制學校到5所，其中有3所總量管制學校都有增1-2班，以符合學校就學需求。（新竹市政府提供）

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