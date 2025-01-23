為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹市國中總量管制學校增為5所 建功高中國中部首度列入

    新竹市114學年國中總量管制學校增為5所，建功高中國中部首度列入。（記者洪美秀攝）

    新竹市114學年國中總量管制學校增為5所，建功高中國中部首度列入。（記者洪美秀攝）

    2025/01/23 16:18

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府教育處今天公布市轄114學年度國中小學總量管制學校，從5所增到7所，其中，國中總量管制學校新增建功高中國中部，光武國中及培英國中和竹光國中和三民國中仍維持總量管制，但都增1到2班；國小部分則維持三民及關埔實施總量管制。提醒家長，總量管制學校新生登記日為3月15日，線上報到日3月31日到4月5日，實體報到日4月7日及8日。

    教育處說，因應114學年度學生人數增加，市府規劃總量限制學校增班計畫，其中，光武國中新增2班（畢業16班，新增2班），竹光國中新增1班（畢業12班，新增1班），三民國中新增1班（畢業25班，新增1班），共新增4班。另因高中入學人數大幅增加，建功高中（高中部）再增加錄取2班，而國中部則首度列入總量管制，招生班級數為12班。

    建功高中校長林國松說，新竹市快速發展，學區內學生人數逐年增加，學校近年已多次調整教室空間以因應需求，截到114學年度，校舍空間已達飽和，無法再負荷更多學生。為維護在學生的學習權益，學校每年都向市府申請總量限制，今年終於列入總量管制，可讓學校空間緊湊情況獲得紓緩。

    建功高中家長會長蔡吳鑫指出，學校面臨入學人數增加及教室空間不足的雙重壓力，家長們擔憂這將影響教師課程發展及學生學習品質。透過總量限制政策，保障目前在校學生的受教空間，確保即將入學的新生的教學品質。

    教育處說，市府將持續落實居住事實查核，防範不符規定的跨區入學，確保學區內學生的權益，同時會持續推動關埔安心通學專車，保障學生的通學安全。114學年度總量限制學校新生登記日為3月15日，線上報到日3月31日到4月5日，實體報到日則為4月7日及8日，請新生家長務必留意相關期程。

    新竹市114學年新增國中總量管制學校到5所，其中有3所總量管制學校都有增1-2班，以符合學校就學需求。（新竹市政府提供）

    新竹市114學年新增國中總量管制學校到5所，其中有3所總量管制學校都有增1-2班，以符合學校就學需求。（新竹市政府提供）

    新竹市114學年新增國中總量管制學校到5所，其中有3所總量管制學校都有增1-2班，以符合學校就學需求。（新竹市政府提供）

    新竹市114學年新增國中總量管制學校到5所，其中有3所總量管制學校都有增1-2班，以符合學校就學需求。（新竹市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播