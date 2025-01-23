台灣最美風景！飲料散落路人蹲地協助撿 全家發「尋人啟事」致謝

板橋車站全家超商前，一群好心路人協助物流司機撿拾飲料，畫面感動上萬人。（@heerhsiao/Threads授權提供）

2025/01/23 19:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣最美的風景是人！民眾近日行經板橋車站時，目睹超商司機不小心弄倒物流籃，冷藏商品散落在地上，未料這一幕引來多位路人伸出援手，蹲在地上協助收拾。事後，全家便利商店的小編現身留言感謝，並發布「尋人啟事」盼找到這群「無名英雄」。

一名網友在「Threads」分享一段影片，一名全家超商物流司機的貨物，不慎在板橋車站門市前散落一地，數名年輕人及民眾立刻蜂擁而上，蹲在地上收拾現場，讓他不禁直呼「台灣真棒，好想認識這幾個年輕人。可以幫我傳出去嗎？我想請他們吃飯」。

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貼文曝光後吸引超過4.2萬人按讚，也引發網友熱烈討論，「難怪有網友說在台灣做善事都是用搶的，大家真的都很善良啊」、「小朋友很棒，幫忙撿貨的朋友們很棒」、「看完心情變很好，好棒的大家」、「大家一擁而上幫忙撿，但還是維持著圖書館標準的安靜，超喜」

全家超商的小編也現身留言區，感謝所有善心路人，並代替板橋車站店店長轉發尋人啟事，「好人一生平安，店長請你吃早餐」，更附上一句可愛的標語：「台灣最美的風景是你？」。

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