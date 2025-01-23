多個案共同食用沙拉等餐食 基隆餐酒館累計22人身體不適

基隆市某餐酒館民眾用餐後身體不適，已增至22人，業者已暫時停業。（記者盧賢秀攝）

2025/01/23 15:06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民眾18日到基隆市某餐酒館用餐後陸續出現上吐下瀉、發燒等症狀，繼昨天統計11名個案後，基隆市衛生局陸續又接獲通報，再增加11名個案，都是18日晚餐時段至餐酒館用餐，目前累計有22人用餐後身體不適。

基隆市衛生局今天表示，原本11名有症狀民眾中，症狀較明顯有就醫者7名，而新增11名中有9名就醫，大部分症狀是嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等，總計有症狀者22名、16名就醫，就醫民眾在診所或醫院急診處置後返家，沒有民眾住院，目前仍有3名有輕微腸胃症狀，衛生局會持續追蹤。

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衛生局指出，20日獲報後已派員前往稽查，採集環境、廚工、民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，如散裝食材須包覆及標示等，已開立限期改善單，如果複查不合格，將依法裁處，為釐清事件感染源，經疫調後，發現大部分個案有共同食用凱薩沙拉等餐食，已採集送驗，結果在農曆年後才會出爐。

目前業者已暫停營業，待衛生局調查完成複查合格後，才可恢復營業，衛生局除將追蹤個案。

基隆市某餐酒館民眾用餐後身體不適，已增至22人，業者已暫時停業。（記者盧賢秀攝）

基隆市衛生局20日前往某餐酒館採樣。（圖由基隆市衛生局提供）

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