10年磨一劍！農業小白蛻變達人 許智評奪小番茄評比冠軍

土庫小番茄農許智評（中）獲今年台南農改場舉行小番茄評比競賽冠軍，土庫鎮長陳特凱（右）指出，這是雲林首位。（記者李文德攝）

2025/01/23 16:33

〔記者李文德／雲林報導〕小番茄又稱為聖女果，是國人喜愛的水果之一，雲林縣土庫鎮農民許智評，投入小番茄種植12年，堅持噴灑無毒防治資材、每天起早貪黑照顧果園，從農業小白轉身為種植小番茄達人，今年他奪下台南農改場舉行小番茄評比競賽冠軍，是雲林首例。他表示，以消費者為主是堅持的目標，將秉持同樣理念，讓更多人嚐到最佳品質的聖女果。

51歲許智評國中畢業後北漂工作，經歷過汽車學徒、經營釣魚池，甚至當過當鋪收當人員，12年前體會過各職場的不易，加上眷戀自己成長的故鄉，放棄數百萬年薪，回鄉從事農業。屆時恰逢鎮內種植小番茄熱潮，他便從農業小白開始，投入種植。

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他表示，有賴農業前輩、農會等單位開設種植課程，讓他能初步學習到種植技巧，甚至種出的小番茄也常受農友指教，是他成長的養分。

不過「師父領進門，修行看個人」，對於種植小番茄的他，逐漸已有自己門道，他堅持以「消費者喜歡」為目標，對於小番茄的宿敵「銀葉粉蝨」他依然不使用農藥，反而以無毒柑橘精油防治，雖成本貴了點，但安心安全便是第一目標。此外控管溫室裡濕度更是重要，如習慣不將果樹集中，保持通風性，更是讓小番茄結果的重點。

今年台南農改場舉行小番茄評比競賽，他以平均糖度11度、單果重7.4公克，總分94.5分的佳績奪冠，獲獎後，他更與當地青農兄弟檔黃致榮、黃贊文，一起將物資、紅包送至一心育幼院分享喜悅，其中更有一部份是許智評得獎的獎金。

許智評表示，奪冠是一時，不會因此而自滿，更重要的是如何「帶給消費者最好的聖女果」，理念將堅持下去；土庫鎮長陳特凱指出，這是鎮內開始種植小番茄以來，首位奪冠的農民，更是雲林首例，全鎮民眾與有榮焉。

土庫小番茄農許智評（中）獲今年台南農改場舉行小番茄評比競賽冠軍，土庫鎮長陳特凱（右）指出，這是雲林首位。（記者李文德攝）

土庫小番茄農許智評種植12年，從農業小白轉身聖女果達人，獲今年台南農改場舉行小番茄評比競賽冠軍。（記者李文德攝）

許智評（左）與在地青農聯手，一起將得獎喜悅轉化愛心，捐贈物資及紅包給一心育幼院。（記者李文德攝）

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