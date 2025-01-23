台南三埤迎春好康一籮筐 蛇宓攏好玩

虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園共同推出系列新春活動。（圖由南市觀旅局提供）

2025/01/23 15:10

〔記者王涵平／台南報導〕虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園共同推出系列新春活動，民眾於三埤走春，與春節佈景拍照上傳臉書，可獲得限量蛇年特色多功能方巾。

南市觀光旅遊局表示，初一至初五（1月29日-2月2日）有「迎春響宴-23場精彩街藝展演」、「金蛇送福-德元埤荷蘭村賀歲市集、玩獨木舟發大財、九宮格好運餐」、「走春周邊優惠串聯」，佈置蛇宓隆發春節裝飾，打造蛇年新春氛圍。

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虎頭埤有著名的「水橋虹影」美景，德元埤充滿異國荷蘭風情，葫蘆埤有優美的吊橋，三埤自然生態豐富，歡迎大家前來細細品味。

觀旅局長林國華指出，為了讓民眾來台南玩得盡興，2025三埤迎春 蛇宓都好玩新春系列活動，更結合台南在地眾多伴手禮、觀光工廠、觀光景點、溫泉區等業者推出聯合行銷限時優惠，新春初一至初五只要至三埤園區領取活動DM，即可享有各種優惠內容。

另規劃走春一日遊，玩海、玩山、玩古都蛇宓都好玩，歡迎全國遊客來台南走春，可至台南行春網站、虎頭埤風景區官網及臉書查詢。

虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園共同推出系列新春活動。（圖由南市觀旅局提供）

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