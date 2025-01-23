為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南三埤迎春好康一籮筐 蛇宓攏好玩

    虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園共同推出系列新春活動。（圖由南市觀旅局提供）

    虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園共同推出系列新春活動。（圖由南市觀旅局提供）

    2025/01/23 15:10

    〔記者王涵平／台南報導〕虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園共同推出系列新春活動，民眾於三埤走春，與春節佈景拍照上傳臉書，可獲得限量蛇年特色多功能方巾。

    南市觀光旅遊局表示，初一至初五（1月29日-2月2日）有「迎春響宴-23場精彩街藝展演」、「金蛇送福-德元埤荷蘭村賀歲市集、玩獨木舟發大財、九宮格好運餐」、「走春周邊優惠串聯」，佈置蛇宓隆發春節裝飾，打造蛇年新春氛圍。

    虎頭埤有著名的「水橋虹影」美景，德元埤充滿異國荷蘭風情，葫蘆埤有優美的吊橋，三埤自然生態豐富，歡迎大家前來細細品味。

    觀旅局長林國華指出，為了讓民眾來台南玩得盡興，2025三埤迎春 蛇宓都好玩新春系列活動，更結合台南在地眾多伴手禮、觀光工廠、觀光景點、溫泉區等業者推出聯合行銷限時優惠，新春初一至初五只要至三埤園區領取活動DM，即可享有各種優惠內容。

    另規劃走春一日遊，玩海、玩山、玩古都蛇宓都好玩，歡迎全國遊客來台南走春，可至台南行春網站虎頭埤風景區官網臉書查詢。

    虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園共同推出系列新春活動。（圖由南市觀旅局提供）

    虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園共同推出系列新春活動。（圖由南市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播