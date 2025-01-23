康芮颱風3航班重落地民航局要罰 肇因出爐「微爆氣流造成瞬間風切」

圖為桃園機場。（資料照）

2025/01/23 16:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕去年10月底，強烈颱風康芮侵襲台灣，有3個飛機航班降落時造成飛機「重落地」；交通部民航局今天（23日）說明，除了要求業者限期改善、研議開罰，也指出可能因颱風微爆氣流造成的瞬間風切，導致機組員操作難度。

民航局今天說明，調查在去年康芮颱風侵台期間航空公司狀況，共有3航班重落地、9航班機組員超時，除要求業者限期改善，並研議裁罰，民航局也將持續要求遵守不良天候作業規範並落實保守簽派政策。

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去年10月康芮颱風侵襲期間，許多航班因天候因素需重飛或轉降，引發各界關注，民航局隨即調查，針對10月30日晚間至31日颱風滯留期間計503架次航班，一一檢視天氣資料風速、風向以及側風速度條件，及依各機型操作限制、機載油量、機組員飛時限度等相關資訊。

調查期間，民航局同步在去年11月13日邀集國籍航空公司共同檢討，要求公司精進防颱風險及簽派決策、動態評估安排轉降或延後起飛、主動提供在空機天氣及機場資訊、增訂備降站、留意颱風後簽派作業、落實飛航組員訓練及航機檢查，並依會議決議落實保守簽派作業。

會後，針對颱風期間未能落實保守簽派的相關業者，民航局也在11月15日依民用航空法第57條規定，發函要求於限期內完成改善，民航局表示，業者都已提報改善措施。

民航局指出，檢視所有503架次航班相關資訊後，計有3航班重落地、9航班機組員超時，航班起降都還符合各機型操作範圍。

重落地的3個航班，分別發生於松山、桃園及高雄機場各1架，經查可能因颱風微爆氣流造成的瞬間風切，導致機組員操作難度，初判尚符合該機型操作限制，重落地航機經檢查並未有損傷情形。對此，民航局已要求業者持續加強機組員側風、風切及陣風的操作訓練。

另外，9件組員超時航班部分，民航局表示，有7班是因轉降至備降站機場或降落桃園後，因等待地勤等因素或風速過大無法開啟艙門造成超時，屬不可抗力；另有1航班轉降備降機場後，組員執勤時間已接近限度，公司未依規定更換即再飛航致飛航執勤期間超過14小時，另1航班則為業者主動提報部份組員飛航執勤期間超過14小時。

對於組員飛航執勤期間超過14小時之航班，民航局除將依民用航空法處以警告，後續將依程序評議後裁處。

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