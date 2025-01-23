0121震災台南補助比照0206地震標準 藍營要求物價漲應提高

南市議會國民黨團召開記者會，指現今建材、工資都狂漲，要求提高震災補助。（記者蔡文居攝）

2025/01/23 16:21

〔記者蔡文居／台南報導〕0121地震，台南玉井、楠西、南化等地嚴重受災，南市議會國民黨團今天召開記者會，現今建材、工資都狂漲，要求台南市政府提高震災補助，不能只以0206地震的補助為標準，黨團將於25日下午送寓意吉祥的碗粿到災區，讓無水無電的災民們好過年。

南市府秘書長方進呈表示，要提高補助須要經過程序討論，基本上是比照0206補助標準，針對建築物受損部分，修復最高補助200萬元，拆除最高補助300萬元，盼協助民眾早日重建家園。議員的意見會帶回研議，未來將視執行狀況，如果拆除重建經費過高，是否調整，必須由捐款專戶委員會開會討論來決定。

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南市國民黨團書記長林燕祝及議員王家貞、蔡宗豪、李中岑、許至椿、林美燕、盧崑福、曾培雅執行長歐政豪，共同召開「籲請市府，善用0206重大災害捐款，送愛到地震災區」記者會，指當地房舍嚴重受損，災民在農曆春節有家歸不得，現今建材、工資都狂漲，已和9年前台南的0206地震的物價不能相比，要求提高補助金額。

林燕祝批評說，現今救災需要經費，不見中央有何補助。之前台南0206震災捐款金額近43億元，目前剩餘款還高達12億多，這次震災市府補助標準延用0206標準，早已不符災民所需 ，災民也不斷跟黨團陳情，請台南市府能傾聽民意。

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