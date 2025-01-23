過年去離島玩、返鄉注意！ 航港局每天14:00公布海運開停航狀況

東琉線尖峰時段預測。（圖由航港局提供）

2025/01/23 14:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕週末就是春節連續假期，交通部航港局今天（23日）說明，自1月24日起至2月3日止啟動春節海運交通疏運計畫，總計台灣本島與離島間8條航線及金馬小三通4條航線，預計將開航1829航次，共可提供39萬6242人次運能。

航港局表示，依據目前氣象預報資料顯示，春節期間東部蘭嶼綠島航線及北部基隆馬祖航線海運船班將可能受天候因素影響開航狀況，航港局提醒民眾行前多留意天候狀況及航班資訊。

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航港局並自1月23日起至2月3日止在每天14時，官方網站的春節疏運專區公布當日及次日海運航班開停航情形，請搭船民眾多加留意。

航港局說明，如於春節期間遇天候不佳或其他不可抗力因素而影響船班開航，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。

航港局也提醒民眾，春節連假期間南部東港-小琉球航線搭船人數眾多，請儘量避開人潮擁擠時段，航港局並將適時協調業者機動加開船班，以減少乘客候船時間。

航港局已在官網首頁設置春節疏運專區，公布海運航班資訊，民眾可多加利用。

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