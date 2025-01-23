年終獎金翻倍！嘉義鰻苗捕獲約上季3倍 進帳已逾4200萬元

嘉義沿海捕捉鰻苗的定置網。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/23 15:14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕去年11月1日起為期4個月的鰻苗捕撈季，嘉義沿海截至今年1月19日捕獲74萬4694尾，大約是上季總捕獲量27萬8936尾的3倍，價格也從最高每尾100元跌至27元，但因大豐收，整體收益也倍增，合計進帳已逾4200萬元，漁民年終獎金翻倍，半夜頂著寒風作業總算有代價。

台灣鰻苗捕撈期為每年11、12月及翌年1、2月共4個月，嘉義沿海則從12月才會開始作業，這季一開市每天就有數千尾的捕獲量，光是12月就抓了約40萬尾，而且受惠於重點區域宜蘭、花東捕撈量不如預期，鰻苗價格居高不下，12月14日創下每尾100元高價，但24日就跌到每尾54元，1月份50元大關失守，1月19日剩下27元，預期還會下跌。

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至1月19日（每週一結算）為止，嘉義沿海捕到74萬4694尾，1月1日至7日有一波捕撈高潮，每天都是2萬尾以上的高水準，以1月3日的2萬9732尾最多；1月10日至14日則是低潮，都只有幾千尾，但15日苗訊又恢復，18日單日抓到2萬9094尾為本季次高量。

東石吳姓漁民指出，捕撈鰻苗都是晚上作業，危險性相對較高，尤其這個冬季幾乎每天半夜體感溫度都在5度以上，超低溫加上刺骨的寒風，賺得是辛苦錢，所幸這季出現近幾年最好的苗況，每個人的收益幾乎都比前3季總和還多，鰻苗成了名副其實的「鰻金」。

嘉義沿海「鰻金」豐收，漁民收益翻倍。（資料照）

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