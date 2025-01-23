台南左鎮燈會15米火龍助陣 世界級火舞表演1/26照亮小鎮

即將成真火舞團將於26日在左鎮燈會演出。（記者劉婉君攝）

2025/01/23 15:16

〔記者劉婉君／台南報導〕台南左鎮燈會已在左鎮蔗埕公園登場，26日晚上將有「即將成真火舞團」15米長的火龍演出，並搭配燈會，帶給民眾一場世界級的火舞戶外環境劇場演出。

即將成真火舞團成立於2014年，曾赴歐洲、日本、韓國、菲律賓等世界各國演出，團長蔡宏毅曾獲法國明日馬戲節銅牌及太陽馬戲團特別獎，去年獲選為中華民國第62屆藝術與文化類十大傑出青年。此次在亨達模具股份有限公司全額贊助下，將於左鎮燈會主場地演出。

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蔡宏毅表示，當晚6時30分先結合左鎮燈會，為活動揭開序幕，以火焰展開環境劇場遊行，晚上7時舞台區正式演出，將有16人舞者一同參與，長達15米的台灣火龍將以金蛇獻瑞，祝福民眾平安幸福、賺大錢。

左鎮區長余基吉表示，即將成真火舞台屢屢代表台灣登上國際舞台，當天將以專業、安全的方式，控制美麗的火焰，演出結合特技、武術及舞蹈，將照亮左鎮燈會，邀請民眾一同前往參觀。

享達模具位於安平工業區內，董事長黃清樹為左鎮人，常回饋家鄉，也長期支持火舞團到各地演出，希望藉此帶給家鄉鄉親不一樣的藝術饗宴，也吸引更多人外地人到左鎮走走。

即將成真火舞團將於26日在左鎮燈會演出。（記者劉婉君攝）

在亨達模具股份有限公司董事長黃清樹（中）贊助下，即將成真火舞團團長蔡宏毅（左）率團，將在26日晚上於左鎮燈會演出。（記者劉婉君攝）

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