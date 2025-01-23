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    大埔地震餘震頻率降低 氣象署估1至2週回歸背景值

    0121大埔地震主震與餘震時間分布。（中央氣象署提供）

    0121大埔地震主震與餘震時間分布。（中央氣象署提供）

    2025/01/23 15:11

    首次上稿 13:58
    更新時間 15:11

    〔記者林志怡／台北報導〕嘉義大埔於日前發生規模6.4的地震，震央週邊最大震度達到6弱，後續也持續有餘震發生。中央氣象署統計指出，相關地震事件累計有82起，但發生頻率已經逐漸下降，且預估再過1到2週就會慢慢恢復到背景值，不過偶爾還是會有規模3至4的餘震發生，民眾仍要注意防震。

    中央氣象署統計，截至今日（週四）下午2時，0121大埔地震主震與有感餘震總計82起，其中21起顯著有感、61起屬小區域地震，但餘震頻率到今日已經明顯減少，從首日的63起，下降至今日僅4起餘震，但規模仍落在3.8至4.3不等。

    中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，通常規模在6.5以上就算是中大型地震，0121大埔地震雖規模為6.4、仍有些許落差，歸類上還是會算在中大型地震內，而這類地震的能量通常無法通過幾個大的餘震就釋放完畢，但隨著時間拉長，餘震頻率、規模都會逐漸下降。

    吳健富表示，若今日（週四）沒有規模5以上的餘震發生，後續應該也不太會有這樣大規模的餘震出現，且目前預估主震周邊區域的地震頻率，再過1到2週就會回到背景值，但偶爾還是會有規模3到4左右的餘震出現，民眾還是要做好防震準備。

    0121大埔地震主震與餘震次數統計。（中央氣象署提供）

    0121大埔地震主震與餘震次數統計。（中央氣象署提供）

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