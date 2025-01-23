岡山燈藝節1/25點燈 「什光舞影」打造7地方特色燈區

岡山燈藝節竹編創作展現岡山傳統工藝精髓。（記者蘇福男攝）

2025/01/23 13:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山燈藝節將於1月25日傍晚點燈，阿公店橋上的「好運年獸」Lucky羊、Rose蜂尚在佈展，連日來已吸引大批路過人車好奇側目。

岡山燈藝節今年以「什光舞影」為主題，再次由藝術家陳奕彰老師策展，並攜手4位藝術家及地方創生團隊「剛好販賣所」，共同打造7個別具地方特色的燈區。

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其中，阿公店橋上分別設置Lucky羊和Rose蜂2隻吉祥年獸，Lucky羊意寓一整年的好運，而Rose蜂象徵岡山的螺絲產業，藉由螺絲的諧音賦予創新意義，尚未正式展出前，Lucky羊和Rose蜂即成為熱門拍照打卡點，許多路過民眾紛紛在社群媒體上分享，引發討論熱潮。

岡山區公所表示，此次燈區地點分別在河堤公園、筧橋和阿公店橋，設計不僅結合公園自然景觀，還融入人文風情和在地工藝，讓整體燈飾更具深度與情感。

例如「候鳥返巢」主題特別貼合過年返鄉氛圍，象徵遊子回家的溫暖，而山丘燈區作品「山丘上的蛇娃」利用地形設計沉浸式體驗，讓人能更深入地感受環境與藝術的結合，水景燈區的「湖畔水花」與山丘燈區相互輝映，增加整個燈區的層次感和視覺張力。

此外，竹編創作展現岡山傳統工藝的精髓，既能讓民眾欣賞到手工技藝，也能喚起對家鄉文化的認同，童趣燈區則結合遊樂設備，讓賞燈不只是視覺享受，也能成為家庭互動的美好時光。

岡山區長陳振坤表示，春節期間1月29日至2月2日（初一至初五）還有什光市集及街頭藝人演出，活動會場鄰近捷運岡山高醫站及岡山車站，活動期間建議搭乘大眾交通工具，以避免春節期間車流擁擠。

阿公店橋上的「好運年獸」Rose蜂，象徵岡山的螺絲產業特色。（記者蘇福男攝）

阿公店橋上的好運年獸Lucky羊，意寓一整年都有好運。（記者蘇福男攝）

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