國3金城交流道預計2027年5月完工 侯友宜：土城發展有望超越板橋

國道3號金城交流道施工中，市長侯友宜（左3）與立委吳琪銘（右3）、洪孟楷（左2）等人合影留念。（記者陳奕劭攝）

2025/01/23 16:10

〔記者陳奕劭／新北報導〕交通部高速公路局辦理的「國道3號增設金城交流道工程」，是悠關土城地區發展的交通重要建設，新北市長侯友宜今天（23日）致贈春聯與水果禮盒慰勞施工團隊，期許2027年5月如期完工，大讚未來土城發展有望超越板橋。

侯友宜表示，金城交流道是連結中和與土城的重要道路，隨著土城司法園區明年完工將引入大量人口，設立交流道勢在必行，目前進度17.9％，已超前預定進度，落墩都已經看到了，感謝高工局這幾年的努力，希望如期於2027年5月順利完工。

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侯友宜指出，土城目前正處於黑暗期，但隨著司法園區、金城交流道、捷運三鶯線、萬大中和樹林線等建設完工後將不得了，以後土城銜接桃園，有一個市中心，發展搞不好超越板橋，畢竟板橋高速公路沒這麼快下來，土城一搭高速公路就上去。

新北市交通局表示，金城交流道2023年10月開工，目前工程進度17.9％，超出預定進度16.16％，預定2027年5月完工，計畫總經費56.48億元，由國道基金負擔建造費30.93億元，市府負擔用地取得與拆遷補償經費25.55億元。

交通局強調，金城交流道工區鄰近捷運萬大線施工介面，會以最嚴謹的標準審核施工交維計畫，待交流道完工後，金城路將配套調整設置左轉專用車道，以降低左轉車輛干擾直行車的行車秩序和順暢，且將優化路口號誌時制，以提升地區道路服務水準。

金城交流道工程預計2027年5月完工，工程已有雛型。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜視察金城交流道，聽取工程人員簡報。（記者陳奕劭攝）

國道3號金城交流道施工中，預計2027年5月完工。（記者陳奕劭攝）

金城交流道出口將直達金城路，距離捷運站位置近。（記者陳奕劭攝）

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