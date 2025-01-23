高鐵春節疏運開始！有47班南港–台中區間車 8節自由座車廂

台灣高鐵公司今天（23日）說明，春節疏運今天開始，總計12天加開380班次列車、提供2258班次列車，已有132.9萬人次訂票。（資料照）

2025/01/23 14:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（23日）說明，春節疏運今天開始，總計12天加開380班次列車、提供2258班次列車，已有132.9萬人次訂票；高鐵公司也提醒，春節疏運期間特別規劃47班次行駛南港—台中、停靠沿途各站的區間列車，配置8節自由座車廂，可多加利用。

高鐵公司表示，旅客可以透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App及全國超過1萬家合作便利商店，隨時隨地、輕鬆取票；此外，針對預計搭乘自由座的旅客，建議前往車站前，即先查詢高鐵企業網站首頁最新消息的「車站人潮資訊」燈號，預估等候時間，高鐵公司將即時、持續依照各站等候自由座人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，節省等候時間。

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高鐵公司也提醒，新春期間飲宴聚會較多，呼籲旅客適量飲酒，避免發生酒後失序行為，若發現旅客於車站或列車上有影響其他旅客之言行，已不適合繼續旅行者，將依《旅客運送契約》拒絕運送。

高鐵公司春節期間加開南港往返台中的區間列車。（圖由高鐵公司提供）

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