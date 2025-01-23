台中大坑去年吸引330萬人次遊客 春節9天連假交通攻略看過來

民眾如要從松竹路左轉東山路，機車應進行兩段式左轉。（警方提供）

2025/01/23 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中大坑風景區去年吸引超過330萬人次遊客，為期9天的春節連假預計會有大量民眾前往，勢必湧現車潮，轄區第五分局建議民眾多利用大眾運輸工具，自行開車者則可改經太原路銜接祥順路或廍子路，避開東山路的車多路段，以免壅塞影響出遊心情。

春節走春成為民眾應景熱門活動，被譽為「台中後花園」的大坑風景區腹地廣大，登山步道群內有14條步道，各具特色，去年吸引超過330萬人次遊客，成為台中春節出遊首選之一，民眾可根據需求選擇適合自己步道，在享受自然美景同時，為新年增添健康活力與好兆頭。

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第五分局今天表示，大坑風景區擁有豐富自然資源，不僅適合全家人一起爬山、泡湯，還能夜遊景觀橋享受浪漫氛圍，為因應春節期間大坑風景區及主要道路湧現大量車潮，貼心建議前往遊玩民眾多加利用大眾運輸工具，自行開車民眾則可由市區行經太原路銜接祥順路或廍子路方向前往，避開東山路車多路段。

另知名景點附近停車空間有限，建議車輛可停放經補庫停車場或祥順路兩側停車格，沿人行道步行一小段距離即可到達，以免因找不到停車位而影響出遊興致。

針對轄內通往大坑風景區主要道路東山路、松竹路等路段，於交通尖峰時段規劃東山路與經補路口、東山路與中興巷口、東山路與光西巷、松竹路與環中東路及松竹與軍功路等5處交通崗，實施彈性交通管制，疏解驟增車潮，提醒民眾如要從松竹路左轉東山路，機車應進行兩段式左轉，不可直接左轉。

違者依道交條例第48條規定，可處600至1800元罰鍰，分局長劉其賢呼籲，春節期間上路前應做好車況檢查，事先規劃行車路線，可多利用警廣台中分台即時路況資訊，或下載「台中交通網」App，了解最新交通狀況，以縮短路程時間，避免因塞車影響旅途興致。

松竹路與環中東路將實施彈性交通管制，紓解遽增車潮。（警方提供）

駕駛人可多利用大坑經補庫等停車場。（警方提供）

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