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    春節國道尖峰在初一到初五 初三、初四竹苗北向塞到凌晨

    春節連續假期即將來臨，用路人可多利用高公局每日路況預報資訊掌握路況。（資料照，記者陳志曲攝）

    春節連續假期即將來臨，用路人可多利用高公局每日路況預報資訊掌握路況。（資料照，記者陳志曲攝）

    2025/01/23 14:09

    〔記者吳亮儀／台北報導〕週末就是春節連續假期開始，交通部高速公路局今天（23日）說明，依據觀光署統計資料，本次春節連假期間，初一至初三為整體訂房率高峰，約在5成以上；部分縣市如基隆、苗栗、台中、南投、嘉義及宜蘭則達6成到7成5。

    高速公路局預估假期間將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部觀光地區，建議用路人多搭乘公共運輸往返。本次春節共90條國道客運路線提供6折或平日票價優惠，為歷年最優惠。呼籲民眾可多加利用，以節省荷包及時間。

    如仍欲自行開車行駛國道，建議可多加利用高公局每日路況預報資訊。路況預報由高公局透過AI及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，並彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。

    其中，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段預估白天即可能開始壅塞，並持續至深夜甚至隔日凌晨，呼籲當日北返用路人儘量提早出發。

    另外，高公局表示，今年春節連假在除夕前三天即開始放假，預期南向返鄉車流較為分散，交通量約為平日至例假日水準，因此小年夜前二日至除夕的收費措施僅實施單一費率；而假期尖峰日（初一至初五）除了單一費率外，再實施國3差別費率及0時到5時暫停收費。

    春節連假期間國道收費措施。（高速公路局提供）

    春節連假期間國道收費措施。（高速公路局提供）

    春節國道1月24日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月24日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月24日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月24日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月24日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月24日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月25日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月25日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月25日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月25日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月25日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月25日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月26日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月26日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月26日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月26日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月26日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月26日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月27日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月27日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月27日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月27日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月27日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月27日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月28日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月28日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月28日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月28日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月28日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月28日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月29日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月30日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月30日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月30日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月30日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月30日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月30日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月30日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月30日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道1月31日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道2月1日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道2月1日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道2月1日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道2月1日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道2月1日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道2月1日南部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道2月2日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道2月2日中部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道2月2日北部路況預報。（高速公路局提供）

    春節國道2月2日北部路況預報。（高速公路局提供）

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