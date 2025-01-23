春節假期來高雄賞櫻賞梅兼泡湯，交通管制時段出爐

過年來高雄山區賞梅賞櫻兼泡湯，六龜警分局規劃出交通管制措施。（記者李惠洲攝）

2025/01/23 13:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕長達9天的農曆春節連假即將到來，高雄市桃源區、茂林區相繼舉辦櫻花季、紫斑蝶季等活動，再加上寒流來襲，到訪寶來溫泉區泡湯的遊客，為了避免龐大車潮造成交通阻塞，六龜警分局已規劃出交通管制時段，呼籲民眾多利用大眾運輸工具或由旅宿業者為住客代訂「包車、叫車」的車隊服務，藉以減少車流量，維持交通順暢。

六龜警分局指出，目前已與當地旅宿業者建立橫向聯繫窗口，在遊客出門遊玩前，即時提供住宿旅客遊玩景點的交通狀況，若遇壅塞時段，可先行前往人潮較少的景點先行遊覽，避免車輛回堵或交通阻塞；另外提醒前往賞櫻的民眾，因週邊停車位不多，如附近已無停車位，遊客可騎車或開車進入寶山社區後，再轉搭寶山社區發展協會收費的接駁車前往賞櫻。

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此外，南橫路段上山管制部分，梅山口至向陽路段東西兩端開放時間為上午7點至下午2點進入，下午5點時車輛須離開管制路段，之後淨空該路段，過年期間每日皆開放通行，提供遊客更優閒的休憩旅遊行程及環境；藤枝聯外道路16.5K與櫻花公園路口及二集團三叉路口等2處則採彈性管制措施，警分局會視交通狀況機動調整疏導管制及範圍，請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，提前改道行駛或利用替代道路，並遵守各路口執勤員警指揮疏導，嚴禁違規停車。

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