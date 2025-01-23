條件放寬！「有駕照、無車輛」身障者可申請同戶籍二親等車輛免牌照稅

條件放寬了！新竹市2400名「有駕照、無車輛」身障者可申請同戶籍二親等車輛免牌照稅。提早申請，提早享受福利。（新竹市府提供）

2025/01/23 15:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕身障朋友注意了！財政部近期發布最新解釋令，領有駕照但無車輛的身心障礙者，可比照無駕照身障者，以其配偶或同一戶籍內二親等以內親屬名下、供其使用的車輛，申請免徵牌照稅。每位身障者僅限申請1輛車輛，以自用小客車為例，免稅金額最高可達1萬1230元。新竹市約有2400名身障者符合資格，建議提早申請，儘早受惠。

竹市稅務局表示，領有駕照的身障者原僅能以登記在本人名下的車輛申請免徵牌照稅。考量部分身障者因個人、家庭或其他因素，未能以本人名義購買車輛，實際上經常使用共同生活家人名下的車輛，財政部因此放寬申請條件，領有駕照但無車輛的身心障礙者，其配偶或同戶二親等以內親屬所有且供其使用的車輛得申請免稅。

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稅務局說明，目前竹市享有身障免徵牌照稅的車輛計1萬1227輛，減免金額達1億281萬元。新釋令放寬，領有駕照無車輛的身障者，其配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有且供該身障者使用的車輛得申請免稅，經統計，約有2400名領有駕照但無車輛的身障者受惠。

稅務局提醒，符合免稅資格的身障朋友請儘速提出申請，每一身障者以1輛為限，免稅金額上限為汽缸總排氣量2400cc級距的稅額，民眾可利用財政部稅務入口網 （https://www.etax.nat.gov.tw ） 線上申辦或向車籍所在地稽徵機關申請。可電洽：03-522-5161轉311-317。

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