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    「台灣尚勇」Q版幸福小紅包熱度爆棚 蔡其昌公布發送地點

    立委蔡其昌發送2024年春節小紅包。（記者張軒哲攝）

    立委蔡其昌發送2024年春節小紅包。（記者張軒哲攝）

    2025/01/23 13:21

    〔記者張軒哲／台中報導〕迎接蛇年到來，民進黨立委蔡其昌延續每年製作幸福小紅包的傳統，今年推出的幸福小紅包結合臺灣棒球12強賽奪冠，小紅包以「台灣尚勇」四字作為主題，背面則是畫上了由插畫家bb繪製的Q版人物，先前公布後旋即在網路上引起熱烈討論。

    今（23）日，蔡其昌在臉書上公布春節期間幸福小紅包發送行程，從除夕子時開始，初一、初二連跑13間宮廟發送小紅包，向民眾拜年也分享新年喜氣與祝福。

    自除夕晚間11點開始，蔡其昌選在清水開基福德祠首發「台灣尚勇」小紅包，初一前往選區內各大宮廟發送，其中大年初一早上10點將在梧棲大庄浩天宮與副總統蕭美琴合體發送，初二則至台中市區宮廟發送，歡迎民眾前來索取，增添過年喜氣氛圍，詳細資訊將會在蔡其昌個人社群平台上公布詳細資訊。

    蔡其昌說，每年新春都會製作的幸福小紅包，其實是一份心意，藉由新春期間至各廟宇發送幸福小紅包，祝福所有鄉親新年快樂、也希望帶給大家好運。

    蔡其昌也說，今年小紅包特別結合「台灣尚勇」的主題，跟鄉親分享臺灣棒球奪冠榮耀與好運，邀請所有好朋友過年一起來走春。

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