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    台南0121地震災損補助出爐 房屋修復最高200萬、拆除300萬

    南市府公布0121地震災損補助，將比照0206震災，建築物損壞修復最高補助200萬元，拆除最高補助300萬元，盼協助民眾早日重建家園。 （圖由南市府提供）

    南市府公布0121地震災損補助，將比照0206震災，建築物損壞修復最高補助200萬元，拆除最高補助300萬元，盼協助民眾早日重建家園。 （圖由南市府提供）

    2025/01/23 13:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕本月21日凌晨嘉義大埔鄉發生規模6.4地震，波及台南市楠西、玉井等區，造成不少民眾受災。台南市政府今天公布0121地震災損補助，將比照0206震災，依受傷程度發給每位震災傷者3萬元至最高50萬元的受傷慰問金，建築物損壞修復最高補助200萬元，拆除最高補助300萬元，盼協助民眾早日重建家園。

    南市社會局表示，市府盤點災損情況，包括針對建物進行緊急評估及張貼紅、黃單，相較過往僅針對紅單的災戶發放慰問金，這次市長黃偉哲也特別指示針對緊急張貼黃單的家戶發放每人4千元、每戶最高2萬元的受災戶慰問金，將趕在春節連假前完成慰問金發放，讓市民能夠安心過年。

    社會局表示，地震後，市府召開「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」臨時會議，為確保受災民眾能夠獲得及時的幫助，將比照0206震災，依受傷程度發給每位震災傷者3萬元至最高50萬元的受傷慰問金。另外，經緊急評估建物安全性後張貼紅單，要求不得繼續居住，並簽立切結書撤離不再居住者，市府將發給每人2萬元，每戶最高以5口計算，每戶最高10萬元的受災戶慰問金；緊急張貼黃單的家戶，每戶最高2萬元。

    另，針對因受災無法營業的楠西市場攤商，年後也將發給每月2萬5000元的營業收入損失慰助費，共發放2個月。

    重建家園部分，針對評估損壞的建築物，市府比照0206震災模式，提供受災民眾拆除及修復補助，修復最高補助200萬元，拆除最高補助300萬元。至於照顧安置，市府啟動避難收容機制，連結在地旅宿業者於楠西及玉井等區設置4處避難收容所，累計安置87位住民，並提供民生物資，確保每一位受災市民都能獲得所需援助。

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