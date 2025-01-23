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    土城永寧轉運站2月底前啟用 新北一車直達桃園

    永寧轉運站位於捷運永寧站2號出口旁，交通位置便利。（記者陳奕劭攝）

    永寧轉運站位於捷運永寧站2號出口旁，交通位置便利。（記者陳奕劭攝）

    2025/01/23 13:38

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「永寧轉運站」位於捷運永寧站2號出口旁邊，是新北土城地區的重要交通建設，將拉入10條桃園市公車路線，可一車直達桃園八德平鎮等地，不用繞行承天路，市長侯友宜今天（23日）慰勞施工團隊，宣布轉運站2月底前啟用，未來新北往返桃園不必舟車勞頓，還能減輕土城地區與國道3號交通壅塞問題。

    侯友宜表示，以捷運系統而言，位於桃園、新北之間的永寧站是非常大的站，預計捷運三鶯線與萬大樹林線啟用後，轉運量將愈來愈多，捷運永寧站完工後，市府希望就地蓋轉運站，轉運站經北北基桃共識後，由台北市提供用地、新北市負責工程、桃園市負責營運管理，經過大家的努力，今年2月就可以使用，完工後直接從這裡轉入，桃園來新北不必坐車勞頓。

    侯友宜指出，永寧轉運站基地面積約750坪，規劃5席月台與進駐10條桃園公車路線，作為桃園公車在新北的端點站，提供舒適的候車環境，減少車輛繞行土城區承天路，進而紓解土城地區與國道3號交通雍塞問題。

    市府交通局長鍾鳴時說明，永寧轉運站總經費約2526萬，833萬元由交通部公路局補助，1693萬元由市府負擔，再配合年底完工的捷運三鶯線與捷運萬大樹林線2期，希望結合軌道與公路運輸，提升民眾搭乘大眾運輸意願。

    永寧轉運站預計最晚2月底前啟用，拉入10條桃園市公車路線。（記者陳奕劭攝）

    永寧轉運站預計最晚2月底前啟用，拉入10條桃園市公車路線。（記者陳奕劭攝）

    永寧轉運站今年2月就可使用，桃園往返新北不必舟車勞頓。（記者陳奕劭攝）

    永寧轉運站今年2月就可使用，桃園往返新北不必舟車勞頓。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜視察永寧轉運站，期許減輕當地交通壅塞問題。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜視察永寧轉運站，期許減輕當地交通壅塞問題。（記者陳奕劭攝）

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