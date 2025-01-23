豐原－台北1.5小時快車 陳世凱籲台鐵研議新增班次

豐原火車站是北台中交通樞紐。（記者張軒哲攝）

2025/01/23 15:37

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原火車站是北台中重要車站，是台中山線豐原、后里、東勢地區，苗栗縣三義與卓蘭等地居民交通樞紐。但因豐原距離烏日高鐵較遠，近年居民盼增加台鐵快車北上1.5小時快車班次。交通部長陳世凱說，請台鐵公司研議，配合乘客建議滾動式檢討，希望未來假日加開快車班次，若平日有需求，也可以配合乘客意見調查增加班次。

豐原因距離台中高鐵站較遠，當地乘客到台北若要搭乘高鐵，還要搭乘約半小時區間車到新烏日站轉乘，多數居民北上仍習慣搭乘台鐵快車。立法院今日由副院長江啟臣、立委何欣純、羅廷瑋、尤顥，交通部長陳世凱率鐵道局長楊正君、台鐵公司董事長杜微等相關人員勘查豐原車站，檢討快車班次運行情況。

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目前台鐵平日豐原至台北，台北至豐原，平日各有1班普悠瑪列車可1.5小時抵達。台鐵公司今日指出，北台中（豐原）至台北1.5小時快速服務部分，目前台鐵公司定期列車已開行台北、板橋至豐原直達、半直達班次，共計6列次，另逢週五、週日再加開2列次。針對乘客意見，會再研議，配合年度改點，優化班表，縮點台北到豐原行車時間。

另外，針對春節假疏運期間，再加開台中、豐原直達板橋、台北直達車，疏運期間共開行39列次。

交通部長陳世凱呼籲台鐵增加豐原至台北快車班次。（記者張軒哲攝）

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