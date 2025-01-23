為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    豐原－台北1.5小時快車 陳世凱籲台鐵研議新增班次

    豐原火車站是北台中交通樞紐。（記者張軒哲攝）

    豐原火車站是北台中交通樞紐。（記者張軒哲攝）

    2025/01/23 15:37

    〔記者張軒哲／台中報導〕豐原火車站是北台中重要車站，是台中山線豐原、后里、東勢地區，苗栗縣三義與卓蘭等地居民交通樞紐。但因豐原距離烏日高鐵較遠，近年居民盼增加台鐵快車北上1.5小時快車班次。交通部長陳世凱說，請台鐵公司研議，配合乘客建議滾動式檢討，希望未來假日加開快車班次，若平日有需求，也可以配合乘客意見調查增加班次。

    豐原因距離台中高鐵站較遠，當地乘客到台北若要搭乘高鐵，還要搭乘約半小時區間車到新烏日站轉乘，多數居民北上仍習慣搭乘台鐵快車。立法院今日由副院長江啟臣、立委何欣純、羅廷瑋、尤顥，交通部長陳世凱率鐵道局長楊正君、台鐵公司董事長杜微等相關人員勘查豐原車站，檢討快車班次運行情況。

    目前台鐵平日豐原至台北，台北至豐原，平日各有1班普悠瑪列車可1.5小時抵達。台鐵公司今日指出，北台中（豐原）至台北1.5小時快速服務部分，目前台鐵公司定期列車已開行台北、板橋至豐原直達、半直達班次，共計6列次，另逢週五、週日再加開2列次。針對乘客意見，會再研議，配合年度改點，優化班表，縮點台北到豐原行車時間。

    另外，針對春節假疏運期間，再加開台中、豐原直達板橋、台北直達車，疏運期間共開行39列次。

    交通部長陳世凱呼籲台鐵增加豐原至台北快車班次。（記者張軒哲攝）

    交通部長陳世凱呼籲台鐵增加豐原至台北快車班次。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播