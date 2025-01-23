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    連續地震！ 雲林列管200多年老樹倒塌

    古坑華南村1棵雲林縣府列管200多年老樹雀榕，疑因褐根病加上連續地震不斷整棵倒塌。（記者黃淑莉攝）

    古坑華南村1棵雲林縣府列管200多年老樹雀榕，疑因褐根病加上連續地震不斷整棵倒塌。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/23 13:58

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕0121嘉義地震後餘震不斷，雲林古坑1棵列管200多年老樹雀榕今（23）日早上連根斷裂倒塌，壓垮旁邊南天宮的車棚，樹幹橫倒在路中央，目前古坑華南村往華山村206線道路雙向封閉。縣府農業處研判疑似染褐根病加上連續地震加速老樹倒塌。

    古坑華南村長余明軒指出，今天早上9點接獲村民通報南天宮旁老樹雀榕倒了，他趕到現場發現老樹從根部斷裂，樹幹倒向兩側，一邊橫倒在路面，一邊壓垮南天宮停車棚，就連樹下的水泥基座、地基主都破損嚴重，他趕緊通報鄉公所及華山派出所協助封閉道路。

    余明軒說，1月19日村民就發現老樹有傾斜狀況，公所通報農業處來查看，做緊急支撐應變，並安排25日要修枝，可能因21日嘉義地震及連日來餘震不斷，加上昨晚山上下雨土質鬆軟加速倒塌。

    60歲村民陳時億聽到老樹倒塌趕到現場，他說，這棵老樹是地方許多村民的共同回憶，許多村民小時候都在樹下捉迷藏或是爬到樹上玩耍乘涼，看到它倒了很捨不得。

    住在附近村民表示，上週就有發現老樹倒塌徵兆，原本盤踞在水泥基座上樹根浮起來，水泥也出現裂痕，他拿尺量每天根部浮出約6公分，19日發現有傾斜通報村長希望有機搶救，沒想到還是來不及。

    農業處人員到現場初步了解，從樹根腐蝕研判應是褐根病，沒有主根且棲地狀況不佳緊鄰道路，加上連日地震導致整棵倒塌。

    古坑華南村1棵雲林縣府列管200多年老樹雀榕，疑因褐根病加上連續地震不斷整棵倒塌。（記者黃淑莉攝）

    古坑華南村1棵雲林縣府列管200多年老樹雀榕，疑因褐根病加上連續地震不斷整棵倒塌。（記者黃淑莉攝）

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