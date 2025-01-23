新北推廣幼兒園開集中特教班課後照顧 特教助理員人力1：3為上限

張明文今（23）日前往秀山國小附設幼兒園與特幼生共慶農曆新年，並鼓勵國小及幼兒園推動集中式特教班課後照顧，「1人有需求即評估開辦」。（記者黃子暘攝）

2025/01/23 14:48

〔記者黃子暘／新北報導〕針對有特殊教育需求的幼兒園學生，新北市教育局自去年起調降幼兒園課後延長照顧費用（弱勢幼兒與特教生免費），並鼓勵幼兒園「1生有需求即評估開班」。教育局長張明文指出，課後照顧人力比例部分，公立國小集中式特教班以1專任特教助理員服務4生為原則、1：5為上限，幼兒園則以1：3為上限。

張明文今（23）日前往秀山國小附設幼兒園與特幼生共慶農曆新年，並鼓勵國小及幼兒園推動集中式特教班課後照顧，「1人有需求即評估開辦」。張明文表示，新北市課後照顧服務邁入第13年，服務需求逐年成長，去年度教育局挹注7000萬元，並結合企業善款補助公立國小及幼兒園集中式特教班課後照顧獨立成班，提供弱勢家庭兒童與特教生免費服務。

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費用部分，張明文說明，新北市幼兒園課後延長照顧自去年起，每小時由55元調降為35元，寒、暑假由每月8000元調降為每月最多收費2000元，並鼓勵各園彈性開班，只要一位幼兒有需求即評估開班，新北幼兒園課後延長照顧開辦率已達98%；公立國小課後照顧收費依據中央「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」第20條規定收費。

人力配置上，教育局指出，公立國小集特班課後照顧人力比以1：4為原則、1：5為上限；幼兒園部分以1:3為上限，集特班獨立成班者每班額外再加置1名助理員。

秀山國小附幼主任易加云表示，辦理集特教課後照顧獨立成班，能讓特教班孩子在更適切的師生比、更熟悉的環境中，得到更妥善且適性的照顧。

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