東華大學導入AI 招生選課吃飯都能派上用場

東華大學校長徐輝明（右）與台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（左）雙邊合作，打造AI校務助理「NDHC-GPT」，採落地式、繁體中文語料訓練，可幫教職員省下千小時的重複問答。（記者吳柏軒攝）

2025/01/23 13:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕生成式AI熱潮興起，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）開發大型語言模型「FedGPT」，並落腳東華大學推專屬的對話AI，上至招生、選課、成績單等規定，下到午餐吃什麼？約會地點推薦等，皆能回答，幫教職員省下近1千小時重複問答，還囊括繁體中英文對話，也可培育AI人才，發展未來師生應用創意。

東華校長徐輝明表示，校內比較過各AI模型，並考量既有師生的研發量能，故選擇免上傳雲端資料的FedGPT，開發AI校務助理，將軟體調整、資料存儲的主控權留在校方，並實現東華全力推動智慧校園的願景。

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AI Labs創辦人杜奕瑾則說，FedGPT是台灣落地式的大語言模型技術，收集超過1000億token（參數資料）繁體中文語料來訓練，並注重其回答要有所本，背後有台灣聯合學習產業大聯盟等大數據，透過聯盟驗證方式達到可信任AI模型，而國外模型多用英文或簡體中文訓練，亦產生不適合回答。徐輝明補充，如查東華大學，就會跑出對岸同樣校名的資料。

今日在發布會上現場實測，AI校務助理回答東華三寶、三湖等基本知識之外，也回答學生證補發、接駁車乃至推薦最佳約會地點等，連感情低潮都可提供簡單安慰與心理輔導諮商時間及地點，五花八門。

杜奕瑾說，FedGPT在東華打造為「NDHU-GPT」，比喻如同一名從學校畢業的專業領域人員，有校務處理專長，再進到職場（東華大學）後續職訓，一下就能上手，且因有聯盟驗證，將來FedGPT會更新參數，提升合作夥伴的AI助理效能。

經評估，NDHU-GPT知識來源是校內逾5千份文件，半年讀完1000萬字後，推出AI校務助理，可節省1千小時校務人員訓練時間，估算若人工閱讀熟悉文件須培訓超過4個月，AI還可即時線上互動，1學期內已累積處理上千則問答，舉例光外籍生健保流程提問，因東華近千名境外生，每學期就省下125人的工作天。

徐輝明說，使用AI仍希望掌握主權，將資料留下來，並隨時可因應自身需求調整；杜奕瑾解釋，其他AI模型可能要上傳資料到雲端，或使用網路空間等，相關花費也不少，是否環保也有待商榷；雙邊未來持續產學合作，讓AI模型透過師生創意，發揮更多應用，並培育新世代AI人才。

NDHU-GPT知識來源是校內逾5千份文件，可回答東華三寶、三湖等在地資訊，且24小時運作，在新生入學的1學期內已累計處理逾千則問答。（記者吳柏軒攝）

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