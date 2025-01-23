因應0121大埔地震 3縣市5鄉鎮區土石流警戒基準值調降

嘉義0121地震發生後，山區土石鬆軟，若又遇到降雨可能二次致災，農村水保署調整3縣市5鄉鎮市區的土石流警戒值。（資料照）

2025/01/23 13:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕嘉義縣於1月21日凌晨發生規模6.4、最大震度6弱地震後，農業部農村發展與水土保持署今（23日）表示，地震後山區土石容易鬆動，針對震度5強以上地區評估後，調整義縣大埔鄉、台南市楠西區、南化區、東山區、高雄市那瑪夏區等3縣市5鄉鎮區之土石流警戒基準值。

隨嘉義0121地震發生，農業部及所屬機關立即啟動地震災害作業程序，執行相關應變處置作為，農村水保署表示，地震後土石容易鬆動，若又有降雨，致災風險將大為提高，為避免發生二次災害，針對震度5強以上地區檢視評估後，將嘉義縣大埔鄉、台南市楠西區、南化區、東山區、高雄市那瑪夏區等3縣市5鄉鎮區之土石流警戒基準值緊急調降50~100mm。

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農村水保署進一步指出，也已啟動衛星影像蒐集作業，利用衛星影像判釋新生崩塌地，找出災害風險提升地區，以利及早因應。目前監測之大規模崩塌潛勢區尚無顯著位移，將持續進行監控。

農村水保署提醒，受0121嘉義大埔地震影響，請民眾於降雨期間提高警覺加強戒備，及早檢視居家周邊擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防強降雨可能帶來的災害。

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