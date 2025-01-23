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    春節連假第一天推薦去哪裡？陳其邁︰快去「這裡」佔位置

    春節第一天去哪裡？陳其邁強力推薦來這裡佔位子，圖為冬日遊樂園。（高市府提供）

    春節第一天去哪裡？陳其邁強力推薦來這裡佔位子，圖為冬日遊樂園。（高市府提供）

    2025/01/23 14:01

    〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕1月25日星期六是今年農曆春節連假第一天，高雄市長陳其邁今被問到推薦去哪裡?不假思索的建議大家，當天可到愛河灣佔位子，共同迎接吉伊卡哇入港。

    陳其邁指出，禮拜六的下午2點，吉伊卡哇活動正式起跑，現場除5位高雄傑出運動選手及告五人代言，還搭配非常多精彩節目，要共同迎接吉伊卡哇入港。

    陳其邁強烈推薦禮拜六最佳選擇，就是趕快去佔一個好的位置，共同迎接吉伊卡哇入港。

    他提到冬日遊樂園當天正式起跑，有非常多親子遊樂設施、創意市集，建議可在高雄規劃完整的春節假期，例如禮拜六到冬日遊樂園，禮拜天或是過年期間，可再到高雄市各地走春。

    陳其邁還提到正在籌備的龍虎塔周邊燈區，加上24年前、前市長謝長廷設立的鰲躍龍翔主燈，現在正加緊重新佈置，希望元宵節期間能再對外開放；透過更多創意，讓高雄各地方都能夠迎接旅客，也讓市民朋友重新回憶小時候的高雄，跟現在有什麼不同。

    海洋局：5景點合照 有機會抽到吉伊卡哇聯名一卡通

    海洋局也搭熱潮，在5處景點架設水產圖繪大型立體布幕，遊客只要持玩偶、公仔或其他小物合照，上傳「高雄海味地圖」指定貼文的留言區並打卡，就有機會抽到冬日遊樂園吉伊卡哇聯名一卡通。

    海洋局表示，5處景點包括梓官區蚵子寮漁港、永安區玄德宮（泡麵土地公）、林園區中芸漁港、前鎮區前鎮漁港核心區徒步綠廊道、茄萣區興達港漁港大發路觀光漁市，分別以當地著名的水產品鏽斑蟳、龍膽石斑、白帶魚、阿根廷魷魚、烏魚子為主角，架設水產圖繪大型立體布幕，供遊客合照。

    海洋局指出，展出期間為1月25日至2月16日，首波抽獎日為2月3日，共100份新春福袋，內有冬日遊樂園吉伊卡哇聯名一卡通、魷魚絲及其他紀念品，提醒遊客至海洋局臉書粉專「高雄海味地圖」仔細查看抽獎規則，掌握最新資訊。

    陳其邁強力推薦春節第一天來這裡佔位子，迎接吉伊卡哇入港。（高市府提供）

    陳其邁強力推薦春節第一天來這裡佔位子，迎接吉伊卡哇入港。（高市府提供）

    左營蓮池潭龍虎塔完成整修，可望成為遊客打卡指標。（市府提供）

    左營蓮池潭龍虎塔完成整修，可望成為遊客打卡指標。（市府提供）

    冬日遊樂園1月25日下午開幕。（觀光局提供）

    冬日遊樂園1月25日下午開幕。（觀光局提供）

    梓官區鏽斑蟳。（高市海洋局提供）

    梓官區鏽斑蟳。（高市海洋局提供）

    林園區白帶魚。（高市海洋局提供）

    林園區白帶魚。（高市海洋局提供）

    前鎮區阿根廷魷魚。（高市海洋局提供）

    前鎮區阿根廷魷魚。（高市海洋局提供）

    玩偶跟烏魚子合照示意圖。（高市海洋局提供）

    玩偶跟烏魚子合照示意圖。（高市海洋局提供）

    玩偶跟石斑魚合照示意圖。（高市海洋局提供）

    玩偶跟石斑魚合照示意圖。（高市海洋局提供）

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