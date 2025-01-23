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    鸚鵡逃家驚動警察！飼主帶「老婆」接牠 鳥郎秒投降

    飼主帶著「老婆鸚鵡」（中）趕來，逃家鸚鵡（右）秒投降。（警方提供）

    飼主帶著「老婆鸚鵡」（中）趕來，逃家鸚鵡（右）秒投降。（警方提供）

    2025/01/23 13:23

    〔記者許國楨／台中報導〕一隻逃家多天的鸚鵡近日突降臨台中市警局，引起警察叔叔注意探查，發現牠不但不怕生，腳上還有腳環，仔細一看，上面竟刻著飼主聯絡電話，原本已絕望的飼主接到通知驚喜不已，立即帶上另隻母鸚鵡驅車前來，牠看到「老婆」立刻投降變乖，場景令人莞爾。

    這隻混種鸚鵡前天突降臨台中市警局保安警察大隊7樓空中走廊，大叫一聲後引起辦公室內同仁聞聲探查，發現牠安靜地站在欄杆上，員警見牠遇人不怕生上前查看，發現腳鐐上一組電話打過去詢問，接通後飼主表示該隻鸚鵡已經離家出走4天了，原以為會自己回家，卻遲遲不見飛返，

    已絕望的他接到同仁通知的電話驚喜不已，立即帶上牠的「老婆鸚鵡」驅車前來，期間，牠或許因為餓了4天，完全沒了脾氣，安安靜靜接受警察餵瓜子和水，表現得極其乖巧，半小時後見到「太太」現身，立刻情緒高漲地大叫一聲，彷彿在說：「終於來找我啦！」

    飼主非常感謝人民保姆的善舉，輕鬆用手鍊將牠套住帶回，整個過程令人莞爾，據了解，飼主在新社區經營餐廳及鳥園，鳥園也養了幾隻鸚鵡供客人觀賞，頗受喜愛，但這次「逃家事件」恐怕讓飼主對管理更上心。

    甫上任的台中市保大大隊長蔡期望表示，同仁主動為民服務的愛心及應變能力讓人讚譽有加，建議飼養寵物鳥民眾可加裝特色腳環以供辨識，最好可加上飼主電話，方便進一步聯繫，另警察機關未具動物保護專業及空間設備，難以收容活體動物，一般民眾若拾獲，可聯絡動保處協助處理。

    這隻混種鸚鵡突降臨台中市警局保安大隊7樓空中走廊。（警方提供）

    這隻混種鸚鵡突降臨台中市警局保安大隊7樓空中走廊。（警方提供）

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