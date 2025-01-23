台南春節大補帖 就診、捕蛇、倒垃圾看這裡

因應過年關，1月28日當天清潔隊將加班收運垃圾，提早4小時清運至傍晚6時。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/23 12:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節9天連假將到，南市啟動「市政不打烊」服務，涵蓋民生服務、治安維護、公共安全、醫療健康與交通等面向，並安排人員值班，確保民眾需求即時獲得回應，安心過新年。

除夕前1週的垃圾清運量更達最尖峰，1月28日（除夕）當天清潔隊將加班收運垃圾，依原路線提早4小時清運至傍晚6時止。1月29日至31日（初一至初三）全市停收垃圾。2月1日（初四）恢復正常清運，重點區則於白天加開班次。

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春節期間停車收費方式，59處委託民營停車場全年無休照常收費，其餘公有路邊、路外停車格位，1月28日至1月31日期間暫停收費。

大台南公車（含小黃公車）將依假日及春節班表行駛；1月28日除夕當天晚上7時之後班次停駛，服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1則依假日班表全天正常營運。

南市府編列360萬元，鼓勵基層院所春節開設門診，1月28日下午至1月31日晚上，南市有50家診所提供272診次服務、25家藥局提供115個服務時段，可上衛生局官網「2025春節醫療服務不打烊」專區查詢。另1月29日至1月31日，10家醫院開設傳染病特別門診；1月28日至1月31日合約院所設立疫苗接種門診。

春節期間如遇蜂蛇襲擾，切勿恐慌，可撥打全年無休捕蜂捉蛇服務專線，廠商專線0965-565-980、市民服務熱線1999、農業局免付費專線0800-241314，將交由專業人員解說服務，勿自行移除，以免發生危險。

市政府表示，「台南1999專線」24小時不打烊，春節期間若要查詢垃圾清運、交通疏運、觀光景點或活動資訊，可直接撥打1999專線（外縣市民眾撥打06-3001009），也可透過「1999台南市民服務平台」線上通報。

春節期間1月28日至1月31日，南市公有路邊、路外停車格位暫停收費。（記者洪瑞琴攝）

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