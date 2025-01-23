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    台師大中研院攜國際團隊 建資料庫擴大分析黑洞躍國際期刊

    中研院天文所博士後研究員紀柏特（右一）、台師大物理系助理教授卜宏毅、中研院天文所研究員松下聰樹都是參與EHT計畫的我國學者。（記者楊媛婷攝）

    中研院天文所博士後研究員紀柏特（右一）、台師大物理系助理教授卜宏毅、中研院天文所研究員松下聰樹都是參與EHT計畫的我國學者。（記者楊媛婷攝）

    2025/01/23 13:20

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台師大與中研院天文所加入國際團隊參與事件視界望遠鏡（EHT）計畫，2017年時首度拍攝到人類史上首張黑洞M87照片，團隊持續拍攝影像擴大資料庫，將2017年、2018年拍攝影像深入分析，證實黑洞旋轉方向遠離地球，吸積盤（環繞黑洞旋轉氣體）的湍流造成黑洞影像環狀結構亮點偏移。

    我國多名學者參與的EHT國際合作計畫，在多地布置陣列望遠鏡，於2017年拍攝到首張黑洞照片，於2019年4月對外發表，拍攝到的照片是在室女座M87星系的M87黑洞，團隊持續累積資料，其中環狀結構亮點處隨拍攝時間不同有差異，確認M87黑洞旋轉方向是朝遠離地球視線方向，也證明吸積盤中的湍流可解釋2年觀測到的黑洞影像類甜甜圈環狀結構最亮部分的偏移原因。

    負責協調完成這次團隊成果的教育部玉山學者、台師大物理系助理教授卜宏毅指出，若只有單一年影像資料，就無法得到科學上有意義的統計數據，隨年度影像資料的累積，擴大黑洞影像資料庫，這些數據未來可應證更多關於黑洞的理論，如混沌系統等，可協助理解黑洞周遭的環境，對黑洞的時空特性等都會有更多的了解。

    團隊成員之一的中研院天文所博士後研究員紀柏特表示，觀測黑洞需要高解析度的天文望遠鏡，團隊結合2年的觀測資料充實吸積模型，這個全新開發的大型超級電腦生成影像庫，是初始影像庫3倍，可更順利將變數分離後分析理論，透過實際影像回推理論對錯，若未來更了解黑洞時空特性，回到未來也並非不可能。

    中研院天文所研究員松下聰樹表示，EHT使用的天文望遠鏡包含由中研院團隊在夏威夷、智利、格陵蘭等建立的望遠鏡，為讓望遠鏡可達到更高的解析度，在格陵蘭海邊建立的格陵蘭望遠鏡預計將搬往格陵蘭中部約3千多公尺的冰原。

    卜宏毅表示，團隊會持續分析近年攝得的黑洞影像，取得更多資料後，將有望更了解圍繞M87黑洞湍流流動的成因，研究成果已發表在國際期刊《天文與天文物理》。

    我國學者在黑洞觀測再度取得重要成果，但中研院的出差旅費、添購儀器等事務費都被立院大幅度刪減，中研院天文所研究員陳明堂表示，經費遭砍確實對團隊士氣造成影響，研究團隊非營利機構，需要政府經費支持，教育科研都是對國家未來的投資，很多研究都倚賴國際合作，建立國際關係需長期經營，科學也是最好的外交，現面臨經費短缺，憂心未來台灣國際科學合作可能面臨斷崖式崩跌。

    EHT拍攝到的M87黑洞影像。（中研院提供）

    EHT拍攝到的M87黑洞影像。（中研院提供）

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