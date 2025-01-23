國產鴨蛋驗出抗菌劑超標！食藥署：問題蛋未流入市面

衛福部食品藥物管理署今（23日）公布最新「禽畜水產品藥物殘留檢測結果」，嘉義市南田市場的南田部落有一批鴨蛋被驗出抗菌劑超標，全批12公斤未流入市面。（食藥署提供）

2025/01/23 12:41

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（23日）公布最新「禽畜水產品藥物殘留檢測結果」，嘉義市南田市場的南田部落有一批鴨蛋被驗出抗菌劑超標，若吃下肚，恐引發過敏、噁心、嘔吐等不適症狀，食藥署指出，違規鴨蛋依規定必須下架銷毀，由於這批問題蛋在未上市前就被檢出，全批未流入市面，衛生局也對業者開罰3萬元。

食藥署今天公布與各地方政府衛生局，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗禽畜水產品的動物用藥及農藥殘留，2024年11至12月總計檢驗392件，其中1件檢出動物用藥殘留不符合規定。

請繼續往下閱讀...

違規產品為嘉義南田部落的一批鴨蛋，被檢出磺胺類抗菌劑濃度合計0.82ppm，遠高於標準值的0.1ppm，另檢出三甲氧芐氨嘧啶（Trimethoprim）濃度0.03ppm，同樣超標。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶說明，磺胺類藥物和Trimethoprim常被用作抗菌劑，合併使用可提升效果，但過量可能導致頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至過敏反應，對健康造成潛在風險。

陳姿伶說，嘉義市衛生局調查發現，這批鴨蛋共12公斤，在未流入市場前就被抽檢攔截，但業者無法交代進貨牧場，因此被依「食品安全衛生管理法」裁罰3萬元。

食藥署提醒，食品業者對於販售的禽畜水產品，應保留進貨來源證明文件，例如發票、收據或憑證等至少5年，以利追溯來源。同時建議消費者，避免購買來源不明的禽畜水產品，優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，可以吃得更安心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法