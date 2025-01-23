迎新春 「高雄最強老街」周邊路段重新刨鋪更順暢

旗山老街周邊多處路段，已重新刨鋪改善。（工務局提供）

2025/01/23 13:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前年（2023年）以817萬人次遊客，勇奪高雄景點人潮排名榜冠軍的旗山老街，工務局在春節前針對周邊多處路段重新刨鋪改善，總長度近2.5公里，民眾於新春期間旅遊將非常有感。

根據觀光署統計，去年（2024）年1至11月高雄景點人潮排名，旗山老街則以646萬人次落居第三，輸給駁二的816萬人次、愛河風景區705萬人次，但仍是「高雄最強老街」，每到假日汽車車位一位難求。

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迎接春節人潮，高市工務局道工處針對旗山老街送舊換新，春節前進行周邊多處路段刨鋪改善，總改善長度近2.5公里、面積約2萬平方公尺，提供遊客順暢的用路空間。

工務局指出，旗山老街是從旗山車站前中山路開始延伸，此次改善路段除老街所在的中山路，也針對旗山生活文化園區（舊鼓山國小）、旗山國小百年老校舍、旗山武德殿、旗山特色遊戲場、鼓山公園、旗山孔廟、旗山碾米廠等熱門文史景點旁重要道路，一併進行改善，例如文中路、仁和街、中正路、華中街、旗南一路、永平街等，目前已全部完工。

道工處說明，此次也調整排水溝蓋與路面齊平，提升道路平整度，同時新增道路主次要路口標示，增繪多處停、讓、慢等標線，提醒駕駛注意，增加路口交通安全。

旗山區公所在道路改善完成後，隨即進行新春街景佈置，以老街為中心，於中山路、永安街路段，及體育場、武德殿、天后宮、鯤洲宮等景點，開始懸掛各式以蛇年元素設計的燈籠與燈飾，歡迎遊客新春期間一遊，歡喜熱鬧過新年。

旗山老街路面換新，民眾有感。（公務局提供）

旗山老街周邊道路整個煥然一新。（工務局提供）

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