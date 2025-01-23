為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    迎新春 「高雄最強老街」周邊路段重新刨鋪更順暢

    旗山老街周邊多處路段，已重新刨鋪改善。（工務局提供）

    旗山老街周邊多處路段，已重新刨鋪改善。（工務局提供）

    2025/01/23 13:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前年（2023年）以817萬人次遊客，勇奪高雄景點人潮排名榜冠軍的旗山老街，工務局在春節前針對周邊多處路段重新刨鋪改善，總長度近2.5公里，民眾於新春期間旅遊將非常有感。

    根據觀光署統計，去年（2024）年1至11月高雄景點人潮排名，旗山老街則以646萬人次落居第三，輸給駁二的816萬人次、愛河風景區705萬人次，但仍是「高雄最強老街」，每到假日汽車車位一位難求。

    迎接春節人潮，高市工務局道工處針對旗山老街送舊換新，春節前進行周邊多處路段刨鋪改善，總改善長度近2.5公里、面積約2萬平方公尺，提供遊客順暢的用路空間。

    工務局指出，旗山老街是從旗山車站前中山路開始延伸，此次改善路段除老街所在的中山路，也針對旗山生活文化園區（舊鼓山國小）、旗山國小百年老校舍、旗山武德殿、旗山特色遊戲場、鼓山公園、旗山孔廟、旗山碾米廠等熱門文史景點旁重要道路，一併進行改善，例如文中路、仁和街、中正路、華中街、旗南一路、永平街等，目前已全部完工。

    道工處說明，此次也調整排水溝蓋與路面齊平，提升道路平整度，同時新增道路主次要路口標示，增繪多處停、讓、慢等標線，提醒駕駛注意，增加路口交通安全。

    旗山區公所在道路改善完成後，隨即進行新春街景佈置，以老街為中心，於中山路、永安街路段，及體育場、武德殿、天后宮、鯤洲宮等景點，開始懸掛各式以蛇年元素設計的燈籠與燈飾，歡迎遊客新春期間一遊，歡喜熱鬧過新年。

    旗山老街路面換新，民眾有感。（公務局提供）

    旗山老街路面換新，民眾有感。（公務局提供）

    旗山老街周邊道路整個煥然一新。（工務局提供）

    旗山老街周邊道路整個煥然一新。（工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播