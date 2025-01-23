竹科X計畫最後拼圖 公道五路科技廊帶啟動公辦市地重劃

新竹市公道五路上的中油油庫暨建功高中擴校都計案內政部審議通過，市府後續將啟動公辦市地重劃作業。（市府提供）

2025/01/23 13:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市位在公道五路產業廊帶的中油新竹油庫暨建功高中擴校都市計畫，市府今天指出，1月21日經內政部召開第1071次都委會，已通過審議，後續會進行都市計畫法定程序，啟動公辦市地重劃作業，加速土地活化利用及公道五路科技產業廊帶2.0升級，滿足建功高中、國中及國小擴校需求。

市府都發處表示，公道五路科技產業廊帶已透過都市計畫活化變更中油油庫及周邊約12.37公頃乙種工業區為科技商務區，並將這塊竹科X計畫最後一塊拼圖補上，結合北側納入桃竹苗大矽谷計畫的頭前溪沿岸地區，期提升國家科技產業重鎮之國際競爭力。

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市府表示，全國各縣市逐漸面臨少子化風潮，但竹市國高中卻出現逆少子化的複雜教育環境變遷，加上竹科就業人口帶來穩定的學童就學需求，市府盤點公有土地，選定建功高中北側及建功國小東側公有土地做為擴充校地增加就學空間量能，因應及滿足學童就學需求。

都發處說明，本案歷經3場座談會及1場公展說明會，及市都委會2次、內政部都委會2次專案小組審議，已於內政部大會通過，後續將完成相關法定程序報核發布實施後，啟動公辦市地重劃作業，加速完成產業用地、學校用地及公兒、社福、道路之提供及開闢。

地政處表示，中油油庫公辦市地重劃範圍共11.38公頃，已啟動地籍調查及工程先期規劃作業，等都市計畫發布實施後，報請內政部核定市地重劃計畫書，啟動市地重劃相關作業，預計2年半內完成重劃開發。

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