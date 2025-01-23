為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中豐原車站招商不佳 江啟臣：別讓自助洗衣店進駐

    豐原火車站車站大廳在二樓，但仍有店面待租。（記者張軒哲攝）

    豐原火車站車站大廳在二樓，但仍有店面待租。（記者張軒哲攝）

    2025/01/23 13:13

    〔記者張軒哲／台中報導〕台鐵台中市豐原站自2016年啟用高架車站後，周邊空間活化不佳，車站商店招商也不如預期。立法院交通委員會今（21）日考察「豐原火車站招商營運之現況與檢討」，台鐵公司說明，將輔導業者調整方案，進而吸引更為優質商家進駐，一同活絡整體商業氛圍。

    立法院今日由副院長江啟臣、立委何欣純及羅廷瑋，交通部長陳世凱率鐵道局長楊正君、台鐵公司董事長杜微等相關人員勘查豐原車站。豐原火車站近年落成後，新穎的現代車站建築，讓站前商圈與市容煥然一新，隨著火車站東側的轉運中心大樓落成，成為台中市山線豐原、后里與東勢地區交通樞紐。但近年豐原火車站一樓與二樓店鋪委外經營，可惜招商不佳，一樓店面近年陸續有咖啡館與超商進駐，二樓去年的便當店開業，因生意不佳陸續歇業，一樓多間店面租給夾娃娃機業者營運。

    陳世凱表示，自台中鐵路高架化後，豐原站成為交通運輸及商業活動等重要發展地區，交通部將全力協助豐原站發展，期盼提供當地民眾優良、便利且多元化服務。

    豐原在地立委江啟臣說，豐原車站是北台中交通樞紐，有完善硬體空間環境，但人潮卻無法匯聚，看到一樓多間夾娃娃機店實在很無奈，代表店面不好出租，不要之後連自助洗衣店也進駐，一樓穿廊及廣場假日期間舉辦市集，有增加人潮，去年踩舞祭也替豐原帶來遊客，未來也會請市府持續舉辦活動，讓車站匯集人潮。

    台鐵公司指出，有關豐原火車站招商營運部分，豐原站一、二樓商鋪區，涵蓋輕食、服飾、便利商店及自動販賣機等多樣化業態，假日期間站區廣場也成為市集業者租借場地的闢點目標，進一步培養客流量及商業活力，將輔導業者調整方案，進而吸引更為優質商家進駐，一同活絡整體商業氛圍。

    豐原火車站一樓難以吸客，相當寥落。（記者張軒哲攝）

    豐原火車站一樓難以吸客，相當寥落。（記者張軒哲攝）

    立法院交通委員會考察針對「豐原火車站招商營運現況與檢討」。（記者張軒哲攝）

    立法院交通委員會考察針對「豐原火車站招商營運現況與檢討」。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播