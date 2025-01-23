台中豐原車站招商不佳 江啟臣：別讓自助洗衣店進駐

豐原火車站車站大廳在二樓，但仍有店面待租。（記者張軒哲攝）

2025/01/23 13:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台鐵台中市豐原站自2016年啟用高架車站後，周邊空間活化不佳，車站商店招商也不如預期。立法院交通委員會今（21）日考察「豐原火車站招商營運之現況與檢討」，台鐵公司說明，將輔導業者調整方案，進而吸引更為優質商家進駐，一同活絡整體商業氛圍。

立法院今日由副院長江啟臣、立委何欣純及羅廷瑋，交通部長陳世凱率鐵道局長楊正君、台鐵公司董事長杜微等相關人員勘查豐原車站。豐原火車站近年落成後，新穎的現代車站建築，讓站前商圈與市容煥然一新，隨著火車站東側的轉運中心大樓落成，成為台中市山線豐原、后里與東勢地區交通樞紐。但近年豐原火車站一樓與二樓店鋪委外經營，可惜招商不佳，一樓店面近年陸續有咖啡館與超商進駐，二樓去年的便當店開業，因生意不佳陸續歇業，一樓多間店面租給夾娃娃機業者營運。

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陳世凱表示，自台中鐵路高架化後，豐原站成為交通運輸及商業活動等重要發展地區，交通部將全力協助豐原站發展，期盼提供當地民眾優良、便利且多元化服務。

豐原在地立委江啟臣說，豐原車站是北台中交通樞紐，有完善硬體空間環境，但人潮卻無法匯聚，看到一樓多間夾娃娃機店實在很無奈，代表店面不好出租，不要之後連自助洗衣店也進駐，一樓穿廊及廣場假日期間舉辦市集，有增加人潮，去年踩舞祭也替豐原帶來遊客，未來也會請市府持續舉辦活動，讓車站匯集人潮。

台鐵公司指出，有關豐原火車站招商營運部分，豐原站一、二樓商鋪區，涵蓋輕食、服飾、便利商店及自動販賣機等多樣化業態，假日期間站區廣場也成為市集業者租借場地的闢點目標，進一步培養客流量及商業活力，將輔導業者調整方案，進而吸引更為優質商家進駐，一同活絡整體商業氛圍。

豐原火車站一樓難以吸客，相當寥落。（記者張軒哲攝）

立法院交通委員會考察針對「豐原火車站招商營運現況與檢討」。（記者張軒哲攝）

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