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    提供AI、語言、彩妝等課程 新北「勞工大學」新學期即起報名

    新北市府勞工局「勞工大學」新學期自即日起至2月25日止開放報名。（圖由新北市勞工局提供）

    新北市府勞工局「勞工大學」新學期自即日起至2月25日止開放報名。（圖由新北市勞工局提供）

    2025/01/23 12:33

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府勞工局「勞工大學」新學期自即日起至2月25日止開放報名，勞工局表示，新學期在4大校區開設83門勞動教育和職能課程，另外開設19門9週短期課程，提供ChatGPT、Canva等人工智慧（AI）課程，讓學員能立刻學成後上手運用；設籍或工作、居住在新北市的勞工朋友可優先選課，報名可洽「新北勞動雲」官網。

    勞工局指出，4校區分別在五股與三重勞工中心、板橋致理科大、土城新北高工，費用方面，職能課程每學分僅需1000元，勞動教育課程則僅須繳保證金，符合規定者學期結束後全額退還；同時選修職能課程搭配勞動教育課程可獲學分費半價優惠，非勞工者也有候補機會。

    懂得勞動法規，可保障自身權益，勞工局說，勞工大學新聘請多位勞動法講師、律師，開設29門勞動教育課程，協助學員掌握勞動法規的知識；54門職能課程部分，包括投資理財、電腦資訊、英日韓語、水電修繕、文創手工、生活彩妝等；新學期新設19門9週短期課程，提供ChatGPT、Canva、會計、勞資爭議課程等，讓學員能在短時間內迅速學成運用。

    勞工局補充，課程總表可參考「勞工大學招生簡章」，或網路連結「新北勞動雲」首頁點選「勞工大學」查詢，站內並有「選課指南快速攻略」專區，可快速瀏覽最新課程及選課流程，歡迎報名，或洽（02）2298-3639及2981-6727。

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