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    台北燈節1/24~2/16日舉行 四大展區交管

    台北燈節1/24~2/16日舉行，開幕日交管時間。（記者劉慶侯翻攝）

    台北燈節1/24~2/16日舉行，開幕日交管時間。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/01/23 12:22

    〔記者劉慶侯／台北報導〕「2025台北燈節」將於1月24日至2月16日舉行，此次活動共分為四大展區：主燈區（中山堂廣場及周邊場域）、北門展區（北門廣場、捷運北門1號出口旁廣場）、中華路展區（中華路兩側街道燈區及天橋），及西門展區（捷運西門站、西門紅樓、西本願寺）。

    北市警表示，共分兩大階段舉行，第一階段自1月24日（星期五）起，每日17時至22時點亮城市光廊。第二階段自2月2日（星期日）起每日17時至22時，正式啟動全區燈組及多元展演活動，並於2月2日進行開幕點燈儀式，北市警察局屆時將進行交通管制。

    北市警局表示，相關管制措施如下：

    一、管制時段：

    （一）2月2日（開幕日）16時至22時。

    （二）2月3日至16日每週五至日：16時至22時。

    （三）2月3日至16日每週一至四：17時至22時。

    二、管制範圍：

    （一）封閉管制：酉陽街、延平南路（酉陽街至武昌街、秀山街至衡陽路、武昌街至衡陽路，含延平南路101巷）、秀山街、永綏街（博愛路至延平南路）。

    （二）彈性管制：

    1、衡陽路外側1車道（延平南路至中華路）（視狀況管制）。

    2、武昌街（中華路至博愛路）、延平南路（漢口街至武昌街）（假日、元宵節彈性管制）。

    3、酉陽街於開幕日、假日及元宵節有緊急應變通道需求時，禁止人車通行，僅允許警車、消防及救護車輛進出。

    三、車輛改道資訊：

    （一）武昌街彈性管制時往中華路改道方案：武昌街→博愛路→開封街→中華路。

    （二）延平南路彈性管制時往中華路之改道方案：延平南路→漢口街→博愛路→開封街→中華路。

    （三）衡陽路彈性管制時往中華路之改道方案：衡陽路→桃源街或延平南路→長沙街→中華路。

    燈節活動期間周邊停車空間有限，警方呼籲民眾可搭乘公車及捷運（捷運西門及北門站）等大眾交通工具前往，如欲了解「2025台北燈節」詳細活動資訊，可至官方網站查詢

    台北燈節2/3~2/16日交管時間。（記者劉慶侯翻攝）

    台北燈節2/3~2/16日交管時間。（記者劉慶侯翻攝）

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