通過風雨壓力測試！彰化海線第一排燈籠海 抵擋10級強風靠3點

彰化海線第一排的燈籠海來了，義安宮進行最後的點燈測試，並順利通過風雨壓力考驗。（線西義安宮提供）

2025/01/23 13:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化線西義安宮的海線燈籠海來了！當地人都稱義安宮所在地為「海埔」，因為宮廟所蓋的土地就是海埔新生地，距離海邊只有1公里，東北季發一颳就是10級陣風，今年是第3年掛起3000顆燈籠，靠的是燈籠用3條束帶綁在棚架，就靠「這3點」讓試燈通過風雨壓力測試。

義安宮主委姚志憲表示，前2年靠著「海線第一排燈籠海」打響名號，吸引來自各地好幾萬的民眾來打卡參觀，也讓廟方志工更有信心。今年再度結合全縣17所國中、小與高中及5個社區一起合作，共同彩繪3000顆燈籠，不只要成為海線最強燈籠海，更標榜全部屋是手繪燈籠。

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姚志憲強調，線西最大的特色就是「風很大」，為了在風大的地方掛起成千的燈籠，首先就要通過風雨測試，每顆燈籠都由志工來上防水漆，最後再綁在棚架上。

尤其是燈籠都是特別訂作，在燈籠頂端與底部圓孔中央都再加上一根鐵絲，方便綁上束帶，採取束帶「上面2條、下面1條」的3點加固作業。就算是掛在棚架上方的燈籠，在底部圓孔還是綁上束帶，以增加燈籠重量，減少強風搖晃所造成的損壞。

姚志憲指出，全台很多海線宮廟來參觀後，都一再請教如何打造耐風的燈籠海，志工也都無私的進行教學，許多人都說，如果連義安宮以前是海埔地都能在廟埕打造燈籠海，其它宮廟就一點都不難了。而義安宮今年將從1月26日點燈，持續點燈到2月12日元宵節，點燈為每晚5點到晚上10點。

彰化線西義安宮距離海邊只有1公里，海線最強燈籠海靠著就是燈籠的3條束帶固定在棚架上。（線西義安宮提供）

彰化線西義安宮距離海邊只有1公里，海線最強燈籠海靠著就是燈籠的3條束帶固定在棚架上。（線西義安宮提供）

彰化海線第一排的燈籠海來了，義安宮進行最後的點燈測試，並順利通過風雨壓力考驗。（線西義安宮提供）

彰化海線第一排的燈籠海來了，義安宮進行最後的點燈測試，並順利通過風雨壓力考驗。（線西義安宮提供）

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