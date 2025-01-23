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    98歲老兵重拾鍋鏟 提前圍爐勾起總鋪師回憶

    丁方渭（右2）感受圍爐氣氛。（圖由弘道大寮志工站提供）

    丁方渭（右2）感受圍爐氣氛。（圖由弘道大寮志工站提供）

    2025/01/23 13:12

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕弘道大寮志工站長期關懷的98歲丁方渭，年輕時曾是辦桌總舖師，近年妻女相繼病逝，每逢春節守著空蕩的餐桌，愈發感到孤寂。春節前夕，弘道社工策劃小圍爐，邀請丁爺爺重拾鍋鏟，親自料理拿手好菜，丁說，過年圍爐就是要吃熱騰騰的好料，感謝志工「今年過年家裡好熱鬧！」

    丁方渭年少時隨軍隊來台，擔任伙食兵包辦三餐，退伍後擔任十餘年的飯店廚師，操辦大型宴席。

    近20年來妻子生病，丁每天為她準備營養的三餐，輾轉好幾個縣市的住院治療與靜養，妻子過世後，他搬到高雄和女兒同住，但女兒也因病過世，加上老朋友也相繼凋零，喜歡熱鬧的丁爺爺越來越孤獨。

    大寮志工站五年來定期家訪，他常自豪為親友、客人煮滿桌豐盛飯菜，言談中也感嘆：「現在沒辦法煮那些，一個人就簡單吃了。」

    為此，社工昨（22）日策劃了溫馨小圍爐，帶來豐盛美味年菜，也邀請丁爺爺下廚，他立即應允，指定拿手菜「白菜火鍋」和「九層塔炒蛤蠣」。志工與社工一早陪同丁爺爺前往菜市場採買食材，丁爺爺寶刀未老，從容的清理海鮮，從刀法、調味到熬湯，每個動作都行雲流水。

    社工與志工們讚嘆丁爺爺的好手藝，他也開心地吃了兩碗飯，他說，不僅重拾「總舖師」的回憶，也感受到久違的熱鬧與溫暖陪伴。

    丁方渭重拾鍋鏟料理。（圖由弘道大寮志工站提供）

    丁方渭重拾鍋鏟料理。（圖由弘道大寮志工站提供）

    丁方渭親到市場採買食材。（圖由弘道大寮志工站提供）

    丁方渭親到市場採買食材。（圖由弘道大寮志工站提供）

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