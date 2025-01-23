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    北市一殯改建停車場落成 春節初一至初五小客車免費停

    一殯改建停車場日前落成，初一至初五免費開放小客車停放。（殯葬處提供）

    一殯改建停車場日前落成，初一至初五免費開放小客車停放。（殯葬處提供）

    2025/01/23 11:57

    〔記者甘孟霖／台北報導〕服務台北市殯葬業務60年的第一殯儀館功成身退，該地暫作為停車場，日前落成，名為「第一停車場」。台北市殯葬處今（23日）表示，為迎接新春佳節，讓民眾走春方便，1月29日（初一）至2月2日初五，上午8點至下午6點，免費提供小客車停車。

    殯葬處表示，為讓民眾走春期間，無論到行天宮參拜，或是到中山區其他景點走春休憩，都能夠輕鬆停車，舒心過新年，第一停車場初一至初五免費提供小客車停車。

    殯葬處說明，因目前停車場管理設備尚未設置完成，新春開放期間由委外停車場管理廠商採全人工引導管理，僅開放小客車停車，無開放機車位，車輛一律由建國北路側口進出，請民眾配合時間停放，並於下午6點前駛離。

    殯葬處說，有停車相關問題，可撥打服務專線0911-012-003。春節後，現場會進行停車場設備施作，正式營運時間將另行公告。

    一殯改建停車場日前落成，初一至初五免費開放小客車停放。（殯葬處提供）

    一殯改建停車場日前落成，初一至初五免費開放小客車停放。（殯葬處提供）

    第一停車場汽車及行人出入口示意圖。（殯葬處提供）

    第一停車場汽車及行人出入口示意圖。（殯葬處提供）

    一殯改建停車場日前落成，初一至初五免費開放小客車停放。（殯葬處提供）

    一殯改建停車場日前落成，初一至初五免費開放小客車停放。（殯葬處提供）

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