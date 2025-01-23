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    前員工怨1杯紅茶要8個奶精 摩斯官方出手：要加價了

    摩斯漢堡發公告。自1月21日起，只要消費者要求超過基本數量提供的配件，就得加價購。（圖擷取自摩斯漢堡官方threads）

    摩斯漢堡發公告。自1月21日起，只要消費者要求超過基本數量提供的配件，就得加價購。（圖擷取自摩斯漢堡官方threads）

    2025/01/23 13:25

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有1名自稱摩斯漢堡前員工日前在社群平台發文呼籲，要求小編跟總公司反映，消費者多索取醬料應該要收錢，並表示「身為前員工，客人只點1杯紅茶跟我要8顆奶精球，我真的嚇到，也真的很困擾」。對此摩斯漢堡發出公告，自1月21日起，只要消費者要求超過基本數量提供的配件，就得加價購。

    有網友社群平台Threads發文抱怨「摩斯店員說：『從今天開始，奶精僅免費提供1-2個，其餘需要付錢。』『薯餅沒有附番茄醬，他們來就有調味，要番茄醬一樣要加錢。』哇哩勒這樣喝好幾年了，該不會是麥當勞風波Mos趁亂漲價吧？」另一位網友則在摩斯官方Threads留言「小編 可不可以跟公司反映一下，多拿配件收一下錢！身為前員工，客人只點一杯紅茶跟我要8顆奶精球真的很困擾」。

    摩斯漢堡官方貼出公告，指為響應環保，1月21日起醬料加購方案調整，商品提供基本數量，例如糖包、果糖球、酸甜醬、摩斯辣醬、胡椒鹽、沙拉醬，最多只能拿1份，番茄醬最多2包；奶精球部分，若是買摩斯咖啡或摩斯熱紅茶，最多1顆，冰紅茶則是2顆。

    摩斯漢堡官方指出，如果超過數量就得加購，番茄醬、糖包、果糖球、奶精、胡椒鹽2元；摩斯辣醬及酸甜醬5元；沙拉醬（和風醬、千島醬）10元。

    摩斯漢堡。（資料照）

    摩斯漢堡。（資料照）

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