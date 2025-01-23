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    台人在日店家「丟行李箱」聲明可自取 網熱議：真的太丟臉

    心齋橋的某家店門口擺放著一個行李箱，上面貼著寫有「無料 take free」的紙條，疑似是台灣人遺棄的。（圖擷取自臉書社團）

    心齋橋的某家店門口擺放著一個行李箱，上面貼著寫有「無料 take free」的紙條，疑似是台灣人遺棄的。（圖擷取自臉書社團）

    2025/01/23 17:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期日幣匯率便宜，許多人選擇赴日旅遊，旅遊過程中有許多旅客會在當地購買新行李箱丟掉舊的。近日一名網友在臉書社團上發文表示「麻煩請大家要當個有水準的觀光客」，並附上兩張照片。他提到大阪心齋橋的某家店門口擺放著一個行李箱，上面貼著寫有「無料 take free」的紙條，疑似是台灣人丟的。照片一經曝光，立刻引發網友熱烈討論，大家紛紛罵：「這也太丟台灣人的臉了！」

    原PO表示，雖然行箱上寫說是免費贈送，但如果到隔天都沒有人拿走，不就是變相造成店家困擾。後續也有網友在Threads上分享自身經驗，若要在日本丟棄行李箱，可先詢問飯店業者，大部分都會收取些許費用協助處理。

    網友也提到，若是從關西機場回程的旅客，關西機場有提供「行李箱回收再利用服務」，若有在當地購買行李箱，且要丟棄舊行李箱者能善加利用，也可直接在購買行李箱處，請店家代為處理。

    貼文一出，引起網友熱議，「這招真的高招，但是卻讓人很無言，要丟還忘記把個資處理掉，這種只要被檢舉，下次他入境可能就麻煩了，請大家不要模仿」、「這也太丟台灣人的臉了…說對岸沒水準，但我真心覺得某些台灣人比對岸還沒水準！」、「只是不想花處理費而已，假愛心」、「哇塞⋯超級沒水準到爆！有夠自私」。

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